Portal "The Tablet" zwraca uwagę, że budynki kościelne w małych gminach zwykle należą do władz lokalnych. Od 1905 roku na mocy rozdziału Kościoła od państwa muszą płacić za ich utrzymanie. Często naprawy schodzą na dalszy plan ze względu na to, że konkurują z wydatkami publicznymi.

Na liście budynków do naprawy znajduje się kościół świętych Piotra i Pawła w Maumusson, który usytuowany jest w wiosce na północny wschód od Nantes. Parafianom udało się zebrać ponad 30 000 euro poprzez organizowanie różnych turniejów gier i festiwali, a z funduszu dziedzictwa otrzymali 88 000 euro. Całkowite koszty renowacji szacuje się na 1 milion euro.

61 % budynków we Francji nie znajduje się w rejestrze zabytków chronionych, a 55 % jest zamkniętych lub zagrożonych zamknięciem. Prawie połowa znajduje się w gminach poniżej 1000 mieszkańców.

Fundusz przewiduje, że budynki sakralne muszą znajdować się w gminach liczących mniej niż 10000 mieszkańców. Celem jest pomoc 1000 budynków w ciągu czterech lat. Francja ma 50000 miejsc kultu, głównie kościołów i kaplic katolickich, z czego 40000 należy do gmin. Szacuje się, że od 3000 do 5000 z nich jest w złym stanie.