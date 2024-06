Oto słowa Ojca Świętego:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Szczególne słowa kieruję do pielgrzymów, którzy modlą się w Rzymie za przyczyną bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Niech Prymas Tysiąclecia będzie dla Kościoła w Polsce i świecie wzorem wierności Chrystusowi i Matce Najświętszej. Uczmy się od niego hojności w odpowiadaniu na biedy naszych czasów, także te spowodowane wojną w wielu krajach, zwłaszcza na Ukrainie. Z serca wam błogosławię.

Papieską katechezę streściła po polsku red. Beata Zajączkowska z Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego:

Rozpoczynamy cykl katechez na temat Ducha Świętego. Odbędziemy tę podróż przez trzy wielkie etapy historii zbawienia: Stary Testament, Nowy Testament i czasy Kościoła. Nasz wzrok zawsze będzie skierowany na Jezusa, naszą nadzieję. Nie będziemy zajmować się archeologią biblijną, ale będzie to podążanie drogą słońca od świtu do południa. Duch Święty sprawia, że świat przechodzi od chaosu do kosmosu, czyli od bezładu do czegoś pięknego i uporządkowanego. Także dziś widzimy spustoszenie jakiego ludzkość dokonała i nadal dokonuje w stworzeniu, zwłaszcza gdy chodzi o wykorzystywanie jego dóbr. Istnieje zewnętrzny chaos – społeczny i polityczny – oraz wewnętrzny w każdym z nas. Św. Franciszek z Asyżu pokazuje nam drogę wyjścia powrót do harmonii Ducha Stworzyciela: drogę kontemplacji i uwielbienia. Niech ta refleksja wzbudzi w nas pragnienie doświadczenia Ducha Stworzyciela.

