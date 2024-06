Film o bezdomnych z nagrodą  

Dokument opowiada historię osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Przewodnikiem miejsc, gdzie te osoby przebywają, jest streetworker Hubert. Codziennie stara się pomagać ludziom w najtrudniejszych momentach ich życia, dając im nadzieję na lepsze jutro. Film ukazuje nie tylko zmagania ludzi bezdomnych, ale także niezwykłą determinację i wiarę Huberta, który pomaga im odzyskiwać wiarę w siebie i swoje możliwości.

Reżyserem filmu jest Damian Piasecki, utalentowany pasjonat fotografii i filmu, który ukończył Wydział Sztuki na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu na kierunku „Fotografia i Nowe Media”. Na co dzień działa pod nazwą Sześcian Studio, tworząc filmy i fotografie. Jak sam mówi, film to dla niego nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja i sposób na życie, a także niekonwencjonalny sposób wyrażania siebie i przekazywania ważnych treści.

Muzykę do filmu skomponował Sławomir Wykrota, który od lat aktywnie pomaga osobom w kryzysie bezdomności, organizując m.in. cotygodniowe rozdawanie żywności w Parku Kościuszki. Jego muzyka niesie słowa otuchy i wsparcia dla ludzi w kryzysie bezdomności, a jednocześnie przybliża ich codzienne problemy szerszej publiczności.

Film Damiana Piaseckiego to nie tylko dokument o trudach życia bez domu, ale także o nadziei, wsparciu i sile ludzkiego ducha. Hubert oraz Sławomir, to postacie które inspirują i pokazuje, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach można znaleźć światło i drogę do lepszego życia.