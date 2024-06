Od piątku do niedzieli zanotowano prawie 330 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski - poinformowała w raporcie Straż Graniczna. Ponownie doszło do incydentów; migranci rzucali w polskie patrole kamieniami i gałęziami. Zatrzymano trzech tzw. kurierów.