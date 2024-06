Nowy szczep małpiej ospy atakuje i jest najbardziej niebezpieczny  

Mpox po raz pierwszy zidentyfikowano w Danii u małp laboratoryjnych wywiezionych z Afryki w latach pięćdziesiątych XX wieku. Początkowo przypuszczano, że wirus infekuje wyłącznie małpy, ale pierwsze przypadki u ludzi udokumentowano w Demokratycznej Republice Konga w latach 70. XX wieku.

Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, obecny, nowy szczep wirusa jest najbardziej niebezpieczny z dotychczasowych, ponieważ wirus dotychczas rozprzestrzeniający się drogą płciową, w nowej mutacji może być również przenoszony poprzez kontakt ze skórą.

Początkowe objawy mpox to zmęczenie, bóle, gorączka, objawy ze strony układu oddechowego i wysypka, swędząca i bolesna, która szybko przekształca się w wypełnione płynem pęcherze, następnie pokrywające się strupami.

To właśnie płyn w pęcherzykach przenosi zakażenie, stąd wirus może rozprzestrzeniać się na przykład poprzez wspólne używanie ręczników lub szczoteczek do zębów. U niektórych osób może wystąpić tylko kilka pęcherzy, trudnych do zauważenia w zależności od miejsca na ciele.

Obecny szczep wirusa pojawił się po raz pierwszy w Nigerii w 2016 r. skąd choroba rozprzestrzeniła się na inne kraje afrykańskie oraz poza Afrykę. Od tego czasu została wykryta w 116 krajach.

W lipcu 2022 r. WHO uznała nową odmianę wirusa mpox za stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, gdyż wirus łatwo przenosi się z człowieka na człowieka, chociaż naukowcy nie są do końca pewni, dlaczego.

Wirus również szybko mutuje, jak i nie ma szczepionki specyficznej dla mpox, która zapobiegałaby dalszym infekcjom, ani nie są dostępne specjalne leki przeciwwirusowe.