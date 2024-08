Ekumeniczna troska o sprawiedliwy pokój  

Co dwa lata w różnych częściach Europy odbywają się plenarne spotkania Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej (International Ecumenical Fellowship). Tegoroczne wydarzenie zatytułowane "The struggle within us and between us" zgromadziło w rumuńskim Cluj-Napoca blisko 80 uczestników z Europy, Afryki i Ameryki Południowej.