W niedzielę na pątniczy szlak wyruszą ze stolicy pielgrzymi rowerowi

Obok pielgrzymek pieszych zmierzających na Jasną Górę na przypadającą 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny są także pielgrzymki rowerowe.

W niedzielę 11 sierpnia cykliści wyjadą z sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach po mszy św. o godz. 8.00. W tym roku, będzie przyświecało im hasło "Uczestniczę we wspólnocie Kościoła".

W ciągu czterech dni będą mieli do pokonania 298 km - z czego codziennie od 70 km do 90 km. Trasa każdego dnia będzie podzielona na 5-6 odcinków z 15 minutowymi przerwami. Jedna grupa będzie jechać z prędkością ok. 20 km/h, a druga ok. 18 km/h.

Po drodze do Częstochowy pielgrzymi zatrzymają się w świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, sanktuarium bł. Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą oraz sanktuarium Świętej Rodziny w Studziannej.

W programie każdego dnia zaplanowana jest msza św., konferencje tematyczne, modlitwa Anioł Pański. Pielgrzymka zakończy się mszą 14 sierpnia o godz. 13.00 na Jasnej Górze.

W niedzielę wyjadą również uczestnicy grupy rowerowej zmierzającej przed wizerunek Czarnej Madonny w ramach Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymi Metropolitalnej. Pątniczy szlak rozpoczną oni mszą o godz. 7.30 w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie. Przejazd będzie odbywał się w grupach 15-osobowych (14 osób plus przewodnik). Im będzie towarzyszyło hasło "Idę do Ojca".

Kolejna grupa cyklistów wyruszy ze stolicy 22 sierpnia na przypadającą 26 sierpnia uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Pątnicy rowerowi wyjadą z kościoła św. Łukasza Ewangelisty na Jelonkach.

Będą podzieleni na dwie grupy: jedną jadącą z prędkością ok. 18 km/h, a drugą ok. 15 km/h.

Tego samego dnia ze stołecznego kościoła ojców michalitów przy ul. Markiewicza wyruszą na Jasną Górę pielgrzymi na rolkach. Rolkarze pokonają około 280 kilometrów - od 50 do 75 km dziennie.(PAP)

mgw/ mark/