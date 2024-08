Los wielu osób wciąż nieznany, a nad głowami krążą sępy  

Nie ustaje dramat mieszkańców Kiteezi, w podokręgu Nangabo w dystrykcie Kampala, stolicy Ugandy, gdzie w piątek doszło do tragedii, wskutek osunięcia składu śmieci. Zginęły 22 osoby, w tym dzieci, a los wielu osób wciąż pozostaje nieznany.

Mieszkańcy Kiteezi, z których wielu mieszka w prowizorycznie pobudowanych domach, apelują do rządu o przyspieszenie ich przeprowadzki.

Sytuacja staje się coraz bardziej poważna, w miarę zbliżania się sezonu wakacyjnego w Ugandzie i powrotu dzieci ze szkół do domów.

Od katastrofy minęło już kilka dni, a teren wokół zawalonego składowiska w dalszym ciągu jest niebezpieczny, cuchnący, a nad głowami krążą sępy.

Skalę ludzkiego dramatu, miejsca oraz zniszczeń ukazuje poniższa relacja:

THE LIT LINGO SHOW #Kiteezi in Grief: loss of hope for survivors, corruption engulfs KCCA



Tragedia do jakiej doszło wskutek zawalenia się wysypiska śmieci wywołała panikę i niepewność.

Mając na względzie bezpieczeństwo ludzi, lokalne władze zaleciły ewakuację osobom mieszkającym w promieniu 200 metrów od składowiska.

Wciąż trwają poszukiwania zaginionych. Biorą w nich udział krewni poszkodowanych i służby ochrony.

W akcji bierze udział osiem koparek, ale mieszkańcy uważają, że dotarcie do zasypanych domów wymaga zwiększenia nakładu.

W szkole podstawowej Kiteezi, która stała się ośrodkiem ewakuacyjnym dla ofiar, emocje sięgają zenitu. Niektórzy opłakują bliskich, inni niepokoją się o przyszłość.

Od momentu założenia w 1996 r. składowisko śmieci Kiteezi powiększyło się z 4 do 36 akrów . Budzi to ciągłe obawy dotyczące jego wpływu na mieszkającą tam społeczność.

Rząd obiecał odszkodowanie rodzinom ofiar.

Parlamentarzyści wezwali do wszczęcia dochodzenia, oskarżając władze Kampali o zaniedbania i korupcję, wzywając do pociągnięcia do odpowiedzialności winnych. Jak zauważono, wcześniejsze ostrzeżenia dotyczące składowiska śmieci zostały zignorowane.

UBC Television Uganda KCCA SPECIAL COUNCIL SITTING ON KITEEZI: COUNCILORS CALL FOR REPRIMAND OFFICER FOR NEGLIGENCE



Podczas sesji plenarnej Minister Stanu ds. Gotowości na Katastrofy Lilian Aber poinformowała Parlament, że w sumie w wyniku intensywnych opadów na terenie Kiteezi, Kitetika i Lusanjja w dystrykcie Wakiso ucierpiało ponad 1000 osób, z czego 22 zginęły, a 18 zostało rannych.