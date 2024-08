Premier: Polska formalnie podejmie starania o organizację Igrzysk  

Premier Donald Tusk oświadczył, że Polska formalnie podejmie starania o organizację Igrzysk Olimpijskich. Dodał, że realna perspektywa, o której możemy mówić, biorąc pod uwagę wstępne decyzje, zobowiązania, deklaracje MKOL, to 2040 lub 2044 r.

Szef rządu podczas piątkowej konferencji w Karczewie (Mazowieckie), dotyczącej Orlików, zapowiedział starania Polski, jeśli chodzi o organizację Igrzysk Olimpijskich.

"My de facto już od wielu miesięcy prowadzimy działania na rzecz urealnienia tego marzenia, jakim byłaby olimpiada w Polsce" - przyznał.

Dodał, że nie ma lepszego miejsca niż Orlik, by ogłosić, że "Polska formalnie podejmie starania o organizację Igrzysk Olimpijskich".

"Życie pokaże, czy jest to realny cel. My będziemy traktowali to poważnie (...). Realna perspektywa, biorąc pod uwagę już wstępne decyzje, zobowiązania, deklaracje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, to możemy mówić o roku 2040 lub 2044" - powiedział premier.