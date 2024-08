ONZ: rekordowa liczba śmiertelnych ataków na pracowników humanitarnych

"Upowszechnienie się przemocy wobec pracowników humanitarnych i fakt, że nikt za nią nie odpowiada, to rzecz niedopuszczalna i skrajnie niebezpieczna dla operacji humanitarnych wszędzie na świecie" - oświadczyła p.o. szefa Biura Narodów Zjednoczonych DS. Pomocy Humanitarnej (OCHA) Joyce Msuya z okazji Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej.

W 2023 roku śmierć poniosło 280 pracowników organizacji humanitarnych w 33 krajach i jest to rekord, stanowiący wzrost o 123 proc. w porównaniu z 2022 r., kiedy to zginęło ich 118 - podano w oświadczeniu, opierając się na powstałej w 1997 r. Bazie Danych Bezpieczeństwa Pracowników Pomocowych.

Z danych tych wynika, że ponad połowa zabitych pracowników humanitarnych zginęła w ubiegłym roku w Strefie Gazy (163) podczas pierwszych trzech miesięcy wojny między Izraelem i Hamasem, przede wszystkim w wyniku ataków lotniczych.Dwa kolej ne konflikty najtragiczniejsze pod względem liczby ofiar śmiertelnych wśród pracowników humanitarnych toczyły się w zeszłym roku w Sudanie Południowym i Sudanie - odpowiednio 34 i 25 zabitych.

Wśród 10 krajów, gdzie zginęło najwięcej pracowników humanitarnych, są też Izrael i Syria (po 7), Etiopia i Ukraina (po 6), Somalia (5), Demokratyczna Republika Konga i Birma (po 4).

ONZ ostrzegła, że bieżący rok może być jeszcze tragiczniejszy. Zgodnie ze wspomnianą bazą danych od stycznia do 9 sierpnia zginęło już 176 pracowników organizacji humanitarnych, w tym 121 na terenach palestyńskich. Od października 2023 r. w Strefie Gazy poniosło śmierć ponad 280 pracowników humanitarnych, z czego większość reprezentowała Agencję Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA).

Przedstawiciele różnych organizacji humanitarnych wystosują w poniedziałek wspólny list do państw członkowskich ONZ, domagając się "położenia kresu atakom na cywilów, ochrony wszystkich pracowników humanitarnych i pociągnięcia do winy osób odpowiedzialnych" - podała OCHA, wzywając do przyłączenia się do tej kampanii pod hashtagiem #ActforHumanity.

Międzynarodowy Dzień Pomocy Humanitarnej jest obchodzony 19 sierpnia, gdyż tego dnia przypada rocznica zamachu z 2003 roku na siedzibę główną ONZ w Bagdadzie, w którym zginęły 22 osoby, w tym specjalny przedstawiciel ONZ w Iraku Sergio Vieira de Mello, a 150 innych pracowników humanitarnych zostało rannych.