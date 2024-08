Izrael: Sześć ciał zakładników sprowadzono do kraju ze Strefy Gazy

Sześć ciał zakładników porwanych do Strefy Gazy przez terrorystyczny Hamas 7 października 2023 roku sprowadzono do Izraela we wtorek nad ranem - powiadomiła izraelska armia, potwierdzając doniesienia medialne.

Są to zwłoki Nadawa Popplewella, Jagewa Buchstawa, Jorama Matzegera, Haima Periego, Awraham Mundera i Alexa Dancyga - przekazała izraelska armia we wpisie w serwisie X.

Dancyg, urodzony w Warszawie w 1948 r. w rodzinie ocalałych z Holokaustu, był obywatelem polskim i izraelskim. W 1957 roku wyjechał z rodzicami do Izraela, gdzie wstąpił do ruchu kibucowego, służył w armii, a następnie skończył studia historyczne. Od 1990 roku pracował w jerozolimskim Instytucie Jad Waszem, który zajmuje się kultywowaniem pamięci i edukacją o Zagładzie Żydów.

"Kibuc Nir Oz informuje z wielkim smutkiem o śmierci w wieku 79 lat Awrahama Mundera, który zmarł w niewoli po miesiącach tortur zarówno fizycznych jak i psychicznych" - przekazał w oświadczeniu kibuc z którego został porwany Munder, Dancyg, Peri i Matzger. Pozostali zostali porwani z kibucu Nirim.

Izraelskie wojsko na początku sierpnia oceniło, że z czasem prawdopodobieństwo uzyskania informacji wywiadowczych o zakładnikach będzie rosło; jednocześnie szanse na przeżycie porwanych będą maleć.

Podczas ataku terrorystycznego Hamasu na południe Izraela zginęło blisko 1200 osób, a 251 porwano. W kibucu Nir Oz doszło wówczas do masakry, w której wielu mieszkańców straciło życie bądź zostało uprowadzonych.