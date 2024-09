Suszec. Otwarto pierwszy w Polsce dom wspólnoty Cenacolo dla kobiet

Kobiety będą prowadzić w domu proste życie, które wypełni praca, modlitwa i przyjaźń. W ten sposób chcą otworzyć się na uzdrowienie wewnętrzne i świadczyć wobec innych uzależnionych i zagubionych kobiet o tym, że wyjście z nałogu jest możliwe. Każda z kobiet wstępujących do wspólnoty otrzymuje „anioła stróża” – mieszkającą dłużej we wspólnocie osobę, która towarzyszy jej w codziennych zmaganiach.



– Słyszeliśmy, że w tym domu rodziły się dzieci. Duchu Święty, prosimy Cię, aby te dziewczyny narodziły się na nowo. To pierwsze życie, które kobieta musi zrodzić: siebie! Duchu Święty, dziękujemy Ci, że po trzech synach wspólnota zrodziła w Polsce tak wyczekaną córeczkę! – modlił się ks. Stefano, odpowiedzialny za wspólnotę Cenacolo, podczas poświęcenia czwartego domu w Polsce.



Dom w Suszcu został przekazany siostrom boromeuszkom w 1928 roku przez parafian. Zorganizowano w nim wówczas opiekę dla ludzi chorych i starszych. Podczas II wojny światowej w domu wydawano codziennie 500 posiłków, a po wojnie urządzono izbę porodową. Kilka lat temu siostry boromeuszki przekazały dom wspólnocie.



Wspólnota Cenacolo została założona ponad 40 lat temu przez włoską siostrę Elvirę Petrozzi. Pomaga ludziom zagubionym i uzależnionym. Obecnie działa ponad 60 domów wspólnoty na całym świecie, w tym cztery w Polsce.



Katarzyna Bor / ks. Rafał Bogacki