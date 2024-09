60 lat od słynnego zdania polskich biskupów  

Przygotowania do obchodów 60. rocznicy wystosowania orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich idą pełną parą. 2025 rok będzie trwał pod hasłem pojednania. Właśnie podpisano ważne porozumienie.

Pod koniec obrad Soboru Watykańskiego II, 18 listopada 1965 r., biskupi polscy wystosowali do biskupów niemieckich list, którego główna myśl sprowadzała się do słów: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Był to przełomowy dokument 20 lat po II wojnie światowej.

Przypomnijmy, że pracownicy Ośrodka Pamięć i Przyszłość odnaleźli niedawno rękopis słynnego orędzia, skreślony ręką pomysłodawcy całego orędzia - kard. Bolesława Kominka - ówczesnego metropolity wrocławskiego. Obecnie trwa też proces aplikacji do UNESCO, czyli starania o wpisanie listów pomiędzy polskimi a niemieckimi biskupami na międzynarodową listę Pamięć Świata.

Archidiecezja wrocławska podpisała w tej sprawie porozumienie z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość. Obejmuje ono współpracę w ramach obchodów 60. rocznicy publikacji orędzia. Zakłada ono także stworzenie specjalnego miejsca w ramach muzeum archidiecezjalnego na Ostrowie Tumskim, które będzie opowiadać o tej historii.

- Obok tysiącletniego dziedzictwa archidiecezji muzeum pokaże także pewne zwieńczenie. Orędzie polskich biskupów staje się inspiracją w dzisiejszej rzeczywistości społecznej. Ta zasada pojednania, którą biskupi zaproponowali 60 lat temu tym niezwykle odważnym gestem, może być codziennie popularyzowana w okolicy, przez którą przechodzi rzesza turystów i mieszkańców. Chcemy, żeby to przesłanie było żywe we Wrocławiu - mówi Andrzej Jerie, dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość.

Dzieło popularyzacji treści orędzia Ośrodek zaczął już kilkanaście lat temu. I teraz, dzięki tej współpracy, wchodzi na zupełnie inny poziom.

- Dzieją się piękne rzeczy. Dziękujemy za pracę Ośrodka, bo ona nas też mobilizuje do odkrywania dokumentów, które znajdują się w archiwach kościelnych. Mamy wiele pięknych i dumnych kart, których nie jesteśmy nawet w pełni świadomi. Potrzebowalibyśmy całego instytutu historycznego, żeby to systematycznie opracowywać. Staramy się ciągle wydobywać kolejne skarby w miarę naszych możliwości - stwierdza abp Józef Kupny, metropolita wrocławski.

Zależy mu, by promować w dzisiejszych niespokojnych czasach ideę pojednania. Pokazywać, że można ze sobą rozmawiać.

- Mamy już tyle punktów zapalnych między narodami, choćby polskim i niemieckim, że powinniśmy szukać pomostów, które nas łączą. A orędzie jest znakomitym przykładem. Już 60 lat temu pojednaliśmy się przecież z Niemcami. Pokazujemy na co dzień, że relacje między wiernymi po obu stronach Odry są bardzo dobre. Nie tylko między katolikami, ale w całym chrześcijaństwie. Pojednanie to jest przyszłość stosunków między nami, dlatego chcemy dołożyć swoją cegiełkę budowania braterstwa - podsumowuje pasterz Kościoła wrocławskiego.

Na sesji rady miejskiej Wrocławia poprzez głosowanie ustalono, że rok 2025 będzie rokiem pojednania.