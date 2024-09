Pomoc poszkodowanym w powodzi  

Liczy się każda złotówka i każdy dar. Zachęcamy do wpłat na konto lub przekazywania darów.

Caritas Diecezji Gliwickiej prowadzi zbiórkę finansową i rzeczową dla osób poszkodowanych w powodzi oraz akcję "Paczka dla powodzian".

Wsparcie finansowe można kierować na konto: 57 1240 1343 1111 0010 0216 7128, z dopiskiem: "Powódź".

Zbiórka rzeczowa - potrzebne są takie produkty, jak: woda pitna, konserwy, dania gotowe, żywność z długim terminem ważności, artykuły higieniczne i środki czyszczące oraz nowe koce. Rzeczy można składać w magazynie Caritas przy ul. Ziemowita 3B w Gliwicach.

Firmy i hurtownie, które chcą przekazać większą pomoc rzeczową, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Caritas Diecezji Gliwickiej - tel.: (32) 230 78 70, e-mail: caritas@kuria.gliwice.pl. Szczegółowe i bieżące informacje można znaleźć na stronie gliwickiej Caritas - www.caritas-gliwice.pl.

Akcja "Paczka dla powodzian", która jest zorganizowana na tych samych zasadach, co wcześniej prowadzona przez Caritas „Paczka dla Ukrainy”.

W każdej paczce powinny znaleźć się produkty z przygotowanej przez Caritas listy dostępnej na stronie internetowej www.caritas-gliwice.pl. Znajdują się na niej m.in. takie rzeczy, jak żywność, środki higieniczne, a także zapałki, świeczki, baterie czy środki przeciwbólowe. Należy je zapakować do własnego kartonu (tym razem nie ma gotowych caritasowych kartonów), który powinien być z twardej tektury, wygodny do załadunku, o wymiarach ok. 40x50x23 cm, dobrze zaklejony i zabezpieczony.

Paczki trzeba zawieźć do magazynu Caritas w Gliwicach przy ul. Ziemowita 3B (wjazd obok starej szkoły, w sąsiedztwie katedry). Można je tam dostarczać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

W niedzielę, 29 września, po Mszach Świętych we wszystkich kościołach diecezji zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy, które w całości zostaną przekazane na rzecz osób dotkniętych skutkami powodzi.