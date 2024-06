Pierwsza oaza była w Bibieli  

- Gromadzimy się tutaj nie tylko po to, by może zadumać się, jak to było, jakie piękne były czasy, gdy w oazach ks. Blachnickiego brały udział setki młodych ludzi - mówił ks. Michał Chmiel, moderator Ruchu Światło-Życie w diecezji gliwickiej.

Bibiela to niewielka miejscowość koło Miasteczka Śląskiego, gdzie latem 1954 roku sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki zorganizował pierwszą Oazę Dzieci Bożych dla ministrantów. W 70. rocznicę tego wydarzenia przyjechali tu członkowie Ruchu Światło–Życie diecezji gliwickiej na spotkanie w ramach tzw. Oazy Matki z rozesłaniem na wakacyjne rekolekcje.

W południe spotkali się przed budynkiem dawnej szkoły, gdzie w 2013 roku bp gliwicki Jan Kopiec poświęcił pamiątkową tablicę. Gdy zaczęli się gromadzić, jeden z mieszkańców, zaskoczony przybyciem grupy oazowiczów, naprędce zamiatał chodnik. W miejscu pierwszej oazy odbyła się modlitwa o beatyfikację ks. Blachnickiego i za jego wstawiennictwem o potrzebne łaski.

Od dawnej szkoły do znacznie nowszego kościółka pw. Matki Boskiej Fatimskiej jest kilkaset metrów. Eucharystii przewodniczył tam ks. Michał Chmiel, koncelebrowało kilku księży, m.in. ks. Marek Olekszyk, moderator diecezjalny Domowego Kościoła, najliczniej reprezentowanej rodzinnej gałęzi ruchu.

– Gromadzimy się tutaj nie tylko po to, żeby z kronikarską dokładnością powspominać tamte wydarzenia, żeby stanąć znów w tych miejscach, by sięgać myślą w przeszłość, by może zadumać się nad tym, jak to było, jakie piękne były czasy, gdy w oazach ks. Blachnickiego brały udział setki młodych ludzi. Bo tkwiąc myślą w przeszłości, tkwiąc sercem w tym, co minęło, nie będziemy w stanie zrobić kroku naprzód - mówił w homilii ks. Chmiel. - Niech to miejsce, w którym jesteśmy, niech ta rocznica, to wspomnienie, będzie raczej dla nas zaproszeniem i inspiracją do tego, by szukać nowych dróg. By tak jak ks. Blachnicki patrzeć na rzeczywistość i stawiać sobie pytanie, jak my dzisiaj możemy iść sami, prowadzić innych drogą ku Chrystusowi, drogą Kościoła. Jakich środków używać, jakimi metodami się kierować, jakie cele sobie stawiać, by znów żyła w nas i wokół nas Boża łaska – zachęcał.

Homilia ks. Michała Chmiela:

Na zakończenie Eucharystii miało miejsce rozesłanie animatorów i moderatorów na tegoroczne rekolekcje wakacyjne. Symbolicznym gestem było przekazanie zapalonej świecy z tegorocznym hasłem „Powołani do misji”.

Jedną z nich odebrała 17-letnia Natalia, animatorka oazy młodzieżowej w parafii św. Andrzeja w Zabrzu, zaangażowana także w letnie wyjazdy.

– W tym roku już drugi raz podejmuję posługę animatora na rekolekcjach Oazy Nowego Życia I stopnia w Ochotnicy Górnej. Jest to dla mnie ogromna radość. Jako młodsza dziewczyna jeździłam na rekolekcje oazowe. Patrząc na animatorów grup, w których się formowałam, fascynowało mnie to, jak oni służą młodym ludziom, wskazując przede wszystkim swoją postawą na Pana Boga. Dlatego i ja tego zapragnęłam, by całą sobą oddać się służbie młodemu człowiekowi, który dopiero rozpoczyna swoje życie z Bogiem. Pokazać mu, jak piękny jest Bóg i jak cudownym może być przyjacielem. Będąc animatorką, każdego dnia uczę się bycia jeszcze bliżej Pana, poznaję różne perspektywy młodych ludzi. Gdy tylko mogę, staram się im towarzyszyć i wspierać, by oni też próbowali przybliżać się do Jezusa i zobaczyli w Nim piękno – mówi.

Bibiela to dobre miejsce jego odkrywania. Niewielka, skupiona wzdłuż mało uczęszczanej drogi, spokojna, urzekająca pięknym drzewostanem i… brakiem zasięgu, choć to Górny Śląsk, a do lotniska w Pyrzowicach można by dojść pieszo, to niewiele ponad 10 km .

Ks. Blachnicki najwyraźniej wiedział, gdzie szukać miejsca wyciszenia i odpoczynku z Bogiem, a niektórzy zamarzyli o zorganizowaniu tu oazy po latach.

