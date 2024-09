Papież na dzień młodzieży: niech do was dotrze orędzie nadziei  

„Chciałbym, aby dotarło do was orędzie nadziei: także dzisiaj Pan otwiera przed wami drogę i zaprasza was do podążania nią z radością i nadzieją” – stwierdza Franciszek w Orędziu na XXXIX Światowy Dzień Młodzieży. Będzie on obchodzony w poszczególnych diecezjach w niedzielę Chrystusa Króla, 24 listopada 2024. Hasło Orędzia brzmi: „Ci, co zaufali Panu, idą bez znużenia (por. Iz 40, 31)”.

Na wstępie Ojciec Święty zauważa, że podobnie jak Izrael wychodzący z Egiptu, „żyjemy dziś w czasach naznaczonych dramatami, które rodzą desperację i uniemożliwiają nam spoglądanie w przyszłość ze spokojem w sercu: tragedia wojny, niesprawiedliwości społeczne, nierówności, głód, wyzysk człowieka i stworzenia”. Zaznacza, że często największą ceną płacą za to młodzi.

Papież wskazuje na przyczyny „znużenia”, w tym presję społeczną, wymuszającą osiągnięcie określonych standardów sukcesu. Przestrzega przed zamknięciem w sobie i zniewoleniem patrzenia na rzeczywistość i oceniania jej zza ekranu, nie przejmując się innymi. „Wolę znużenie tych, którzy są w drodze, niż znudzenie tych, którzy stoją w miejscu, nie mając ochoty ruszyć w drogę!” – wyznaje Franciszek.

Ojciec Święty zachęca do wyruszenia w drogę i stawania się pielgrzymami nadziei. Przyznaje, że w życiu pielgrzyma pojawia się także doświadczenie pustyni. „Może się zdarzyć, że po początkowym entuzjazmie w nauce lub pracy, albo po porywie pójścia za Chrystusem – czy to w małżeństwie, kapłaństwie czy życiu konsekrowanym – następuje czas kryzysu, który sprawia, że życie wydaje się trudnym wędrowaniem po pustyni. Te momenty kryzysu nie są jednak czasem straconym czy bezużytecznym, ale mogą okazać się ważnymi szansami na rozwój. Są to okresy oczyszczenia nadziei!” – stwierdza papież. Zachęca, aby w takich chwilach nauczyć się odpoczywać jak Jezus i w Jezusie.

Papież wskazuje, że w tej drodze potrzebna jest postawa pielgrzymów, a nie turystów i zaznacza, że pielgrzymka jubileuszowa roku 2025. może stać się znakiem wewnętrznej drogi, wydarzeniem żywego i osobistego spotkania z Panem Jezusem. Zachęca, by przeżywać ją z dziękczynieniem, poszukiwaniem i skruchą.

Franciszek nawiązując do kształtu Kolumnady Berniniego, symbolizującej Kościół witający wszystkie swoje dzieci zachęca młodych do przeżycia doświadczenia Roku Świętego jako przytulenia przez miłosiernego Boga. „Przyjęci przez Boga i odrodzeni w Nim, wy również stajecie się otwartymi ramionami dla wielu waszych przyjaciół i rówieśników, którzy potrzebują poczuć, poprzez waszą akceptację, miłość Boga Ojca” – zaapelował Ojciec Święty. Podkreślił też znaczenie świadectwa świętych. „Powierzam drogę każdego z was Maryi Dziewicy, abyście za Jej przykładem pokornie i ufnie potrafili oczekiwać na to, co jest dla waszą nadzieją, będąc w drodze jako pielgrzymi nadziei i miłości” – stwierdza papież na zakończenie swego Orędzia na XXXIX Światowy Dzień Młodzieży.

Cały tekst orędzia na następnej stronie.