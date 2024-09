Olimpijska biegaczka pochowana z salwami honorowymi  

Do tragedii doszło w wyniku kłótni o ziemię, którą Cheptegei zakupiła w Kenii.

Cheptegei, która reprezentowała Ugande, m.in. w maratonie kobiet na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 r. na co dzień służyła jako sierżant Ludowych Sił Obronnych Ugandy (UPDF).

Na uroczystości pogrzebowej, której towarzyszyły salwy honorowe, zebrały się setki osób, w tym sportowcy, członkowie rodzin, lokalni mieszkańcy, urzędnicy państwowi i politycy.

Ciało Cheptegei sprowadzono do Ugandy 13 września, po uroczystej procesji w Eldoret w Kenii.

Jej śmierć spotęgowała głosy sprzeciwu wobec przemocy ze względu na płeć w Afryce Wschodniej.

Cheptegei to czwarta sportsmenka, która w ostatnich latach została zamordowana w Kenii przez swojego partnera, w związku z niepokojącym wzrostem przemocy wobec kobiet.

Według badania demograficznego i zdrowotnego Kenii z 2022 r. 41 procent kenijskich kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony swoich partnerów.

Tragiczna śmierć Cheptegei zintensyfikowała wezwania do ochrony sportsmenek, szczególnie w Ugandzie, gdzie wiele z nich trenuje za granicą, w Kenii.

Cheptegei została zapamiętana dzięki złotemu medalowi na Mistrzostwach Świata w biegach górskich i przełajowych 2022 w Chiang Mai w Tajlandii.

Thousands turn out for funeral of murdered Olympian Rebecca Cheptegei | BBC News