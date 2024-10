Ukraina: Chasydzi zjadą do Humania

Władze ukraińskie spodziewają się, że nawet 30 tys. chasydzkich pielgrzymów z Izraela odwiedzi Humań w obwodzie czerkaskim, w środkowej części Ukrainy, w święto Rosz Haszana, czyli żydowski Nowy Rok. Od kilku dni w mieście wzmocniono środki bezpieczeństwa.

Chasydzi z całego świata pielgrzymują do Humania, by modlić się przy grobie cadyka Nachmana z Bracławia, uważanego za jednego z najsłynniejszych mistyków żydowskich. Rosz Haszana będzie obchodzona w tym roku od 2 do 4 października.

Ukraińskie służby migracyjne szacują, że do soboty do miasta dotarło już około 5 tys. pielgrzymów. Na ulicach Humania widać więcej patroli ukraińskiej służb, a także funkcjonariuszy policji przybyłych z Izraela.

Przed sześcioma dniami wprowadzono specjalny system monitorowania wjazdu i wyjazdu z miasta, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas uroczystości. Do grobu cadyka wstęp mają jedyni mieszkańcy okolicznych domów oraz chasydzi, którym wydawane są specjalne przepustki. W Humaniu, podobnie jak w wielu miastach Ukrainy, obowiązuje godzina policyjna, co ogranicza aktywność osób przybyłych z Izraela.

W związku z zamknięciem ukraińskiej przestrzeni powietrznej dla lotów pasażerskich od lutego 2022 roku, gdy rozpoczęła się pełnowymiarowa wojna z Rosją, pielgrzymi przybywają do Humania drogą lądową z sąsiednich państw, w tym z Polski.

W połowie września ambasada Ukrainy w Tel Awiwie ostrzegła chasydów przed pielgrzymowaniem do Humania. W 2023 roku, pomimo ostrzeżeń, do tego miasta przybyło ponad 35 tys. osób z Izraela.

Z Humania Marta Zabłocka