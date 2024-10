7 października dniem modlitwy i postu w intencji pokoju

Dzień modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie następca św. Piotra zapowiedział 2 października br. podczas mszy inaugurującej drugą sesję rzymską XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w Watykanie. "Proszę wszystkich, aby 7 października przeżyć jako dzień modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie" - powiedział papież.

Przypominając, że 7 października w Kościele katolickim przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak zachęcił tego dnia do modlitwy różańcowej, aby za przyczyną Matki Bożej wypraszać u Boga dar pokoju dla świata.

Święto Matki Bożej Różańcowej zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa skupionych wokół Państwa Kościelnego wojsk Ligi Świętej nad wojskami Imperium Osmańskiego, odniesionego pod Lepanto 7 października 1571 r.

W podzięce papież Pius V w 1572 r. ustanowił 7 października świętem Matki Bożej Zwycięskiej i zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe. Dwa lata później papież Grzegorz XIII zmienił nazwę święta na święto Matki Bożej Różańcowej, a jego obchody przeniósł na pierwszą niedzielę października. Obchody święta na cały Kościół rozszerzył w 1716 r. papież Klemens XI w podzięce za odniesione pod Belgradem kolejne zwycięstwo nad Turkami.

W 1883 r. Leon XIII wprowadził do "Litanii loretańskiej do Najświętszej Marii Panny" wezwanie "Królowo różańca świętego - módl się za nami", a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.