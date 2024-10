Franciszek zaznaczył, że to właśnie „Duch Święty jest Tym, który zapewnia powszechność i jedność Kościoła”. A Kościół – jak zaznacza Papież cytując św. Łukasza Ewangelistę – jest znakiem „nowej jedności między wszystkimi narodami”.

Przywołując słowa św. Augustyna Ojciec Święty wyjaśnia, że „czym dusza dla ciała, tym Duch Święty dla ciała Chrystusowego, którym jest Kościół”. Dlatego właśnie – jak zaznacza Papież – „Duch Święty nie działa na rzecz jedności Kościoła z zewnątrz; nie ogranicza się do nakazywania nam trwania w jedności. On sam jest «więzią jedności»”.

Papież podkreśla, że „jedność Kościoła jest jednością między osobami i nie osiąga się jej przy stole, ale w życiu”. A nie jest to łatwe, bo choć „wszyscy pragniemy jedności” to – jak zaznacza Franciszek – „jest ona tak trudna do osiągnięcia, że nawet w małżeństwie i rodzinie jedność i zgoda są jednymi z najtrudniejszych rzeczy do osiągnięcia, a jeszcze trudniejszymi do utrzymania”.

„Jedność Pięćdziesiątnicy, według Ducha, dokonuje się wówczas, gdy człowiek stara się postawić w centrum Boga, a nie samego siebie” – podsumowuje Ojciec Święty.

Papież do Polaków: Bóg towarzyszy wam w zmaganiach o jedność w narodzie (audiencja ogólna, 09.10.24) pic.twitter.com/uj9NSIGL2n — Vatican News PL (@VaticanNewsPL) 9 października 2024

Ojciec Święty zachęcił Polaków do przyjęcia Ducha Świętego. „Bóg codziennie towarzyszy wam w zmaganiach o jedność i pokój w sercach, w rodzinach, w narodzie. Szanując ludzką wolność i indywidualność, zsyła swego Ducha, by pokonać sztuczne bariery i poszerzyć serca, otwierając je na innych. Przyjmijcie Ducha Świętego do swoich serc” - wskazał Franciszek.

Nawiązując do przeżywanego obecnie miesiąca modlitwy różańcowej, Papież poprosił o wsparcie Maryję. „Niech Matka Boża Różańcowa wspiera was, i niech Bóg wam błogosławi” - mówił Następca św. Piotra.