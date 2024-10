Wyrzuciła go nieświadoma niczego opiekunka.

Sędziwej mieszkance okolic Treviso na północy Włoch groziła utrata oszczędności życia i biżuterii, bo jej opiekunka wyrzuciła stary materac. Staruszka trzymała w nim około 50 tysięcy euro w gotówce i kosztownościach. Dzięki pomocy karabinierów i ochotników Obrony Cywilnej udało się odzyskać cenny materac.

Dziennik "Il Messaggero" podał, że opiekunka seniorki z miejscowości Montebelluna w regionie Wenecja Euganejska znalazła w garażu jej domu podczas porządków stary, zniszczony materac. Nie mówiąc o tym swojej podopiecznej, która nie nadzorowała sprzątania, kobieta wywiozła go na pobliskie wysypisko śmieci.

To, co wydawało się rozsądną decyzją, wywołało nieoczekiwany wstrząs, bo okazało się, że w materacu tym staruszka przechowywała oszczędności swojego życia, karty kredytowe i rodzinną biżuterię; wszystko o łącznej wartości około 50 tysięcy euro. Kiedy odkryła, że materac zniknął, wpadła w panikę i zadzwoniła do swojej córki mówiąc, że były tam pieniądze i klejnoty.

Córka kobiety zawiadomiła o tym karabinierów. W ciągu kilku minut rozpoczęli oni wraz z ochotnikami Obrony Cywilnej i pracownikami wysypiska poszukiwania zguby. Materac znaleziono w kontenerze na odpady wielkogabarytowe wraz z jego nietkniętą, cenną zawartością. Wróciła ona do właścicielki.