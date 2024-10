Wybuch fajerwerków zranił ponad 150 uczestników ceremonii religijnej w świątyni Veerarkavu w stanie Kerala, na południu Indii - poinformowały we wtorek lokalne władze. Osiem osób jest w stanie krytycznym - przekazał portal India Times.

Do wypadku doszło w poniedziałek wieczorem, kiedy w położonym w pobliżu świątyni w Kasargod magazynie fajerwerków doszło do pożaru i eksplozji. Ucierpieli wierni uczestniczący w Theyyam - wielogodzinnym rytuale, przypominającym otwarty teatr, podczas którego tancerze i bębniarze zwracają się do bóstw z prośbami przebłagalnymi.

Ranni zostali przetransportowani do szpitali. Lokalna stacja telewizyjna Republic TV przekazała, że zatrzymano kilka osób związanych ze świątynią. Mogą im grozić zarzuty obejmujące złamanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Fajerwerki są w Indiach bardzo popularne. Używa się ich podczas licznych świąt religijnych, a także podczas wesel. Niemal co roku dochodzi też do spowodowanych nimi wypadków, najczęściej w niewielkich wytwórniach, w których nie przestrzega się zasad bezpieczeństwa produkcji i magazynowania. W 2018 r. pożar w wytwórni sztucznych ogni w Delhi doprowadził do śmierci 17 robotników. Rok wcześniej w eksplozji fabryczki fajerwerków w stanie Madhya Pradesh zginęło 23 pracowników. (PAP)

