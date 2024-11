Siostra Clare Crockett zginęła w kwietniu 2016 roku wraz z pięcioma młodymi postulantkami ze swojego zakonu w wyniku silnego trzęsienia ziemi w Ekwadorze. Kiedy ówczesna 33-latka chciała zabrać w bezpieczne miejsce grupę uczennic ze swojej szkoły w Playa Prieta, zawaliła się klatka schodowa.

Zakon poinformował, że po śmierci siostry Klary otrzymał w ciągu ostatnich ośmiu lat tysiące wiadomości z ponad pięćdziesięciu krajów. Dowodzi to, że najwyraźniej zmarła nie zakończyła jeszcze swojej „misji ewangelizacyjnej”. W listach wielokrotnie powtarzała się prośba o przestudiowanie świętości siostry Klary.

Biskup diecezji Alcalá de Henares, Antonio Prieto Lucena przyjął prośbę zgromadzenia i otworzy proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym. Odpowiedzialną za proces będzie jego postulatorka, siostra Kristen Gardner z domu macierzystego Służebnic Domu Matki.

Clare Crockett urodziła się 14 listopada 1982 roku w Derry w Irlandii Północnej. Choć została ochrzczona i wychowała się w rodzinie katolickiej, wiara przez długi czas nie odgrywała w jej życiu istotnej roli. Początkowo zajmowała się karierą aktorską, jako nastolatka występowała w brytyjskich programach telewizyjnych, była prezenterką w kanale dla dzieci Nickelodeon i opisywała siebie jako „imprezowiczkę”. Kiedy przypadkiem uczestniczyła w weekendowych rekolekcjach, zaczęła się modlić. Po udziale w pielgrzymce i Światowych Dniach Młodzieży w 2000 roku poczuła powołanie do życia zakonnego, przy czym – jak przyznała – szczególne zaproszenie Chrystusa poczuła po jednej z suto zakrapianych imprez.

W wieku 18 lat Crockett dołączyła do wspólnoty Siervas del Hogar de la Madre w Kantabrii, gdzie później złożyła śluby. Od 2006 roku pracowała w różnych projektach misyjnych zgromadzenia w Belmonte (Hiszpania), Jacksonville (USA), Walencji (Hiszpania), Guayaquil (Ekwador) i Playa Prieta (Ekwador), gdzie szczególnie zajmowała się duszpasterstwem młodzieży, duszpasterstwem szpitalnym oraz opiekowała się biednymi i osieroconymi dziewczętami, pracowała także jako trenerka.

Na ostatnim etapie w Ekwadorze zakonnica pracowała w szkole i brała udział w kilku wyjazdach misyjnych do dorzecza Amazonki. Ostatnie dni życia s. Crockett naznaczone były konsekwencjami silnych burz, które doprowadziły do niszczycielskiego trzęsienia ziemi w Ekwadorze, podczas którego została poważnie zniszczona stacja misyjna w Playa Prieta, szkoła została zalana i całkowicie zniszczona. Na początku trzęsienia ziemi, które miało miejsce 16 kwietnia 2016 r., s. Crockett z grupą młodych kandydatek do zakonu i trzema siostrami zakonnymi przebywała w budynku szkoły, który zawalił się na skutek wstrząsów. Po kilku godzinach zakonnicę znaleziono martwą pod gruzami.

Śmierć s. Klary, która m.in. składała świadectwo o swoim sposobie życia podczas Światowych Dni Młodzieży w Madrycie w 2011 r., odbiła się szerokim echem w mediach na całym świecie. Zakonnica stała się znana także dzięki swojej filmowej biografii, która została przetłumaczona na różne języki i przy użyciu oryginalnych nagrań opisuje ważne etapy jej życia.