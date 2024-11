Już niebawem Betlejemskie Światło Pokoju dotrze do Polski

15 grudnia do Polski dotrze Betlejemskie Światło Pokoju, które harcerki i harcerze należący do Związku Harcerstwa Polskiego odbiorą od słowackich skautów. Uroczyste przekazanie odbędzie się w katedrze pw. Świętego Marcina w Spiskiej Kapitule na Słowacji. W tym roku akcja odbędzie się pod hasłem "Kochaj czynem".

Zgodnie z tradycją, Betlejemskie Światło Pokoju harcerze zaniosą do prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, premiera, ale także do różnych organizacji, aby zapłonęło na wigilijnych stołach stając się symbolem pokoju i braterstwa.

W tym roku akcja odbędzie się pod hasłem "Kochaj czynem". "To nie tylko hasło, ale prawdziwe zobowiązanie - gotowość niesienia pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, i umiejętność przekuwania wartości harcerskich w konkretne działania, które przyczyniają się do odbudowy nadziei i solidarności w obliczu trudnych wyzwań" - podał ZHP w komunikacie.

"Przekazując święty płomień z Betlejem chcemy, aby ludzkie czyny stały się światłem nadziei i miłości dla tych, którzy ich potrzebują, budując lepszy świat - pełen akceptacji, zrozumienia i wsparcia" - dodał ZHP.

Poinformowano, że Betlejemskie Światło Pokoju dotrze do Polski w niedzielę, 15 grudnia. Uroczyste przekazanie nastąpi o godz. 8.00 w katedrze pw. Świętego Marcina w Spiskiej Kapitule na Słowacji.

Jego przybycie do Polski poprzedził Betlejemski Zlot harcerzy w Zakopanem, który rozpocznie się w piątek, 13 grudnia, wspólnym ogniskiem. Drugiego dnia zlotu zaplanowana jest gra terenowa. Następnie zostanie otwarte miasteczko zlotowe. Zjazd zwieńczy msza w kaplicy ZHP na Głodówce.

Idea przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju sięga 1986 r. Akcji od 1987 r. patronują austriaccy skauci, którzy przewożą do swojego kraju płomień z Groty Betlejemskiej - miejsca narodzin Chrystusa. W Wiedniu odbywa się ekumeniczna uroczystość, podczas której płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju od 1991 r. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ - do Szwecji.