W Kościele katolickim 8 grudnia obchodzona jest uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu ogłosił papież Pius IX w 1854 r. Dotyczy on ustrzeżenia Maryi od grzechu pierworodnego.

Kilka dni po obchodach uroczystości w kinach w USA odbędzie się premiera filmu "Ja jestem Niepokalane poczęcie" w reżyserii Michała Kondrata - poinformowali PAP twórcy filmu firma Kondrat-Media.

"Jest to film poświęcony Matce Bożej. Nie jest to jakaś opowiastka, jest to bardzo ważny film, głęboki teologicznie, po to, by zagłębić się w temat Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, istoty tego dla świata" - mówił cytowany w komunikacie reżyser Michał Kondrat.

Autorzy komunikatu wyjaśnili, że w filmie grupa ekspertów analizuje greckie teksty Pisma Świętego, apokryfy, objawienia, tradycję Kościoła, a także dogmat o Niepokalanym Poczęciu.

Według twórców wyniki analiz skłaniają do "niekonwencjonalnej interpretacji fragmentów Ewangelii z udziałem Maryi, matki Chrystusa i ukazują jej niezwykłą rolę w Boskim planie zbawienia świata".

Zdaniem twórców filmu dzięki połączeniu ekranów ledowych ze scenografią zbudowaną w sposób tradycyjny, w filmie "Niepokalane Poczęcie" widzowie będą mogli niemalże "cofnąć się o 2000 lat i uczestniczyć w najważniejszych momentach Maryi i Jezusa, takich jak: cud w Kanie Galilejskiej, Ostatnia Wieczerza czy Golgota".

Zdjęcia dokumentalne realizowane były w Polsce, we Włoszech, we Francji i w USA.

W Stanach Zjednoczonych film będzie można zobaczyć w kinach 12, 14 i 17 grudnia 2024 r. Dystrybucja filmu w USA obejmie około tysiąc kin we wszystkich stanach. Polska premiera zaplanowana jest na wiosnę 2025 r.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu ogłosił papież Pius IX w 1854 r. bullą Ineffabilis Deus w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów.