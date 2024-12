"Modlę się za wstawiennictwem Dziewicy Maryi o to, aby naród syryjski mógł żyć w pokoju".

Papież Franciszek zaapelował w środę o pokój i bezpieczeństwo oraz o polityczne rozwiązanie konfliktu w Syrii. Podczas audiencji generalnej w Watykanie wyraził nadzieję na przyjaźń i wzajemny szacunek między różnymi religiami w tym kraju.

W czasie audiencji w Auli Pawła VI papież powiedział: "Śledzę to, co dzieje się w Syrii w tym delikatnym momencie historii. Wyrażam nadzieję na to, że osiągnięte zostanie polityczne rozwiązanie, które bez dalszych konfliktów i podziałów promować będzie odpowiedzialnie stabilizację i jedność kraju".

"Modlę się za wstawiennictwem Dziewicy Maryi o to, aby naród syryjski mógł żyć w pokoju i bezpieczeństwie na swojej umiłowanej ziemi i by różne religie mogły podążać razem w przyjaźni i wzajemnym szacunku dla dobra tego narodu, dotkniętego od wielu lat wojną" - podkreślił Franciszek.

Dodał również: "Myślę zawsze o umęczonej Ukrainie, która bardzo cierpi w tej wojnie. Módlmy się o to, by znaleziono drogę wyjścia".

"I myślę o Palestynie, Izraelu, Birmie, niech wróci pokój, niech zapanuje pokój. Wojna zawsze jest porażką. Módlmy się o pokój" - mówił papież.

Zwracając się do Polaków powiedział: "W waszym kraju żywa jest tradycja adwentowych mszy roratnich. Niech głęboka symbolika tej liturgii, jak również bogate w treść pieśni adwentowe pomogą wam zanosić do Boga tę prastarą modlitwę Kościoła: Marana tha, Przyjdź, Panie!".

Z Watykanu Sylwia Wysocka

