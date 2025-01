Co trzeci Polak na świąteczny prezent przeznaczy do 300 zł  

Co trzeci Polak na zakup świątecznego prezentu założył budżet od 100 do 300 zł, a podobny odsetek - od 300 do 600 zł - wynika z badania Panelu Badawczego Ariadna. Ponad połowa respondentów robi zakupy online, rzadziej w galerii handlowej.

"Jedynie 3 proc. Polaków nie planuje żadnych wydatków w związku z prezentami, a 9 proc. zamierza na ten cel przeznaczyć mniej niż 100 zł" - przekazali autorzy badania. Dodali, że co trzeci badany (ok. 30 proc.) deklarował, że przeznaczy na prezent od 100 do 300 zł, a podobny odsetek (29 proc.) od 300 do 600 zł. Z kolei 17 proc. wyda od 600 do 1 tys. zł, a na jeszcze droższy upominek zdecyduje się 8 proc. badanych. Z badania wynika, że prawie dwie trzecie Polaków korzysta z rabatów i obniżek, z czego 28 proc. robi to zawsze, a 37 proc. często, choć jednocześnie dodaje, że nie jest to priorytet przy zakupie prezentu.

Respondenci twierdzili, że najchętniej upominki kupują w sklepach internetowych (65 proc.), rzadziej w galerii handlowej (53 proc.). Z kolei co piąty przyznaje, że zakup prezentu jest przypadkowy, a co dziesiąty obdaruje bliskich własnoręcznie wykonanym przedmiotem. "Choć gotówka trzyma się mocno, to w tym roku aż 44 proc. Polaków za prezenty świąteczne zapłaci za pomocą aplikacji mobilnych, na drugim miejscu wybija się płatność kartą, którą wybiera 30 proc. osób" - wskazali autorzy badania.

Badanie przeprowadził Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na grupie 1090 osób, w dniach od 29 listopada do 1 grudnia br. na zlecenie VeloBanku. (PAP)

