Papież: niech cały świat przyjdzie do Jezusa, Bramy Pokoju!  

Zwracając się do wiernych tłumnie zebranych na Placu św. Piotra, a także, za pośrednictwem mediów, do całego świata, Papież Franciszek przypomniał, że cud narodzin Chrystusa „na nowo dokonuje się poprzez działanie Ducha Świętego”. Przypomniał, że także w dzisiejszych bolesnych i niespokojnych czasach Pan Bóg przychodzi, „mówiąc do każdego mężczyzny i każdej kobiety, mówiąc do całego świata: Ja cię miłuję, przebaczam ci, powróć do mnie, drzwi mojego Serca są otwarte!” Przypomniał, że drzwi Bożego serca są otwarte i „nie potrzeba do nich pukać”.

Jezus – Bramą Zbawienia i Pokoju dla całego świata

„Drzwi Serca Boga są zawsze otwarte, powróćmy do Niego! Powróćmy do Serca, które nas miłuje i nam przebacza! Pozwólmy, aby nam przebaczył, pozwólmy, aby pojednał nas ze Sobą!” – apelował Ojciec Święty, który wczoraj wieczorem otworzył w Bazylice Watykańskiej Drzwi Święte, inaugurując w ten sposób obchody Jubileuszu Nadziei – Roku Świętego. Dziś przypomniał, że Drzwi te przedstawiają Jezusa – Bramę Zbawienia dla całego świata. „Jezus jest Bramą, którą miłosierny Ojciec otworzył pośrodku świata, pośrodku historii, abyśmy wszyscy mogli do Niego powrócić. Wszyscy jesteśmy jak zagubione owce i potrzebujemy Pasterza oraz Bramy, aby powrócić do domu Ojca. Jezus jest Pasterzem, Jezus jest Bramą” – wzywał Franciszek.

Nie zatrzymywać się „na progu” Bramy Chrystusa

Papież przypomniał, że przekroczenie ten Bramy, jaką jest Jezus, wymaga odwagi, pozostawienia za sobą sporów i podziałów i do tego właśnie zaprosił cały świat: „W te Święta Bożego Narodzenia, na początku Roku Jubileuszowego, zachęcam każdą osobę, każdy naród i kraj, aby mieli odwagę przekroczyć Drzwi, żeby stali się pielgrzymami nadziei, aby uciszyli broń i przezwyciężyli podziały!”

Błaganie o zakończenie wojen i cierpienia narodów

Następnie Papież wezwał do zakończenia wojny i niesprawiedliwości, trawiących współczesne społeczeństwo „Niech zamilknie broń na udręczonej Ukrainie” – wołał – „Niech zamilknie broń na Bliskim Wschodzie”. Zapewnił o swojej bliskości ze wspólnotami chrześcijańskimi w Izraelu, Palestynie, Libanie i w Syrii. „Niech drzwi dialogu i pokoju zostaną otwarte w całym regionie, rozdartym konfliktem” – mówił.

Papież wymienił też kryzysy polityczne, zbrojne i humanitarne w Libii, Sudanu i wielu innych krajach Afryki i Birmy. „Błagam o dary pokoju, zgody i braterstwa” – mówił, odnosząc się do sytuacji w krajach tzw. Rogu Afryki.

Zakończyć podziały, budować wspólne dobro

„Niech Dzieciątko Jezus natchnie władze polityczne i wszystkich ludzi dobrej woli na kontynencie amerykańskim, do jak najszybszego znalezienia skutecznych rozwiązań, w prawdzie i w sprawiedliwości, w celu wspierania harmonii społecznej” – wezwał następnie Ojciec Święty, wskazując zwłaszcza na sytuację w Haiti, Wenezueli, Kolumbii oraz Nikaragui. Zaapelował, by Rok Jubileuszowy stał się czasem budowania dobra wspólnego i ponownego odkrycia godności każdej osoby ludzkiej, ponad politycznymi podziałami. „Niech ten Jubileusz będzie okazją do zburzenia wszystkich murów podziału: ideologicznych, które tak często naznaczają życie polityczne, i fizycznych, takich jak podział, który od pięćdziesięciu lat dotyka wyspę Cypr i rozdziera jej tkankę ludzką i społeczną” – mówił.

Na nowo odkryć świętość rodziny i życia ludzkiego

Ojciec Święty przypomniał, że przejście przez Drzwi Święte są też zaproszeniem „aby odkryć na nowo sens naszego istnienia i świętości każdego życia, oraz aby odzyskać wartości leżące u podstaw rodziny ludzkiej.” Podkreślił, że czeka on zwłaszcza na najsłabszych i najbardziej odrzuconych w społeczeństwie, a także prześladowanych za wiarę. Podziękował przy tym, wszystkim, którzy „czynią dobro w sposób cichy i wierny”.

Na zakończenie powtórzył też apel o umorzenie długów najuboższym krajom, do przebaczenia wszystkich doznanych krzywd i wyjścia na spotkanie z Panem. „Otwórzmy Mu drzwi naszych serc, tak jak On otworzył nam na oścież drzwi swojego Serca”.