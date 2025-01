Ponad 4 mln pielgrzymów przybyło w 2024 r. na Jasną Górę

Ponad 4 mln pielgrzymów odwiedziło w 2024 roku Jasną Górę - wynika z danych przedstawionych we wtorek przez przedstawicieli sanktuarium. Ponad 100 tys. pątników dotarło do Częstochowy w pielgrzymkach pieszych, rowerowych i biegowych.

Jasnogórscy paulini tradycyjnie pod koniec grudnia przedstawiają sprawozdanie z działalności sanktuarium w ostatnim roku. Jak wynika z przekazanych przez nich danych, w ciągu minionych 12 miesięcy do najważniejszego miejsca kultu maryjnego w Polsce przybyło ponad 4 mln pielgrzymów. W 2023 r. było ich 3,6 mln, a w 2022 - 2,5 mln. W 2019 r. Jasną Górę odwiedziło 4,4 mln wiernych. Najmniej w ostatnich latach pielgrzymów było w 2020 r. - niespełna milion. Olbrzymie spadki notowane przed kilkoma laty to efekt pandemii koronawirusa i związanych z tym obostrzeń.

W dobiegającym końca roku na Jasną Górę w pielgrzymkach pieszych, rowerowych, biegowych, rolkowych i konnej dotarło w sumie ponad 101 tys. pątników. 92 tys. z nich stanowili uczestnicy 237 pieszych pielgrzymek. Do Częstochowy dotarło też 215 grup rowerowych, a także 19 grup biegowych, dwie grupy pielgrzymów na rolkach i jedna pielgrzymka konna.

Najliczniejsze grupy to: 42. Pielgrzymka Tarnowska (7 tys. osób), 45. Radomska Pielgrzymka Piesza - (ponad 6 tys.), 43. Krakowska Pielgrzymka Piesza (6 tys.) i 313. Warszawska Pielgrzymka Piesza (4,1 tys.). Pątnicy z najodleglejszych części kraju pokonywali ponad 600 km, co zajmowało im około 20 dni.

Przewodnicy Jasnogórskiego Centrum Informacji w 2024 r. oprowadzili po sanktuarium 4 231 grup (ponad 88 tys. osób) z 74 krajów. Poza Polakami wśród zwiedzających najwięcej było Amerykanów, Niemców, Włochów i Hiszpanów.

Transmisje nabożeństw z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej od lat można oglądać na żywo na kanale YouTube. W 2024 roku łączna liczba oglądających przekroczyła 28 mln. "Warto zauważyć, iż w dziesiątkach milionów należy liczyć udział wiernych łączących się za pośrednictwem TVP1, TVP3, TV Trwam, które regularnie transmitują codzienną i niedzielną Mszę św. i Apel Jasnogórski" - zaznaczyli paulini.

Rok 2024 zakończyły we wtorek późnym popołudniem nieszpory z nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym, celebrowane w Bazylice Jasnogórskiej. To właśnie podczas nieszporów kustosz Jasnej Góry tradycyjnie przedstawia roczne sprawozdanie. W sylwestrowy wieczór po Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Matki Bożej rozpocznie się nocne czuwanie połączone z modlitwą o pokój. O północy odprawiona zostanie msza św. noworoczna. Czuwanie potrwa do 4 nad ranem.