W pierwszej połowie lipca Leon XIV pojedzie do Castel Gandolfo

W pierwszej połowie lipca papież Leon XIV pojedzie na urlop do podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo - dowiaduje się PAP w źródłach watykańskich i w tym miasteczku. To będzie powrót papieża po 12 latach. Franciszek nigdy tam nie wypoczywał ani nie nocował, a Pałac Apostolski polecił zamienić na muzeum.

Leon XIV odwiedził Castel Gandolfo pod koniec maja, trzy tygodnie po wyborze na konklawe. Zobaczył wtedy posiadłość oraz Pałac Apostolski, który od 2016 roku jest placówką muzealną.

Ta wizyta nowego papieża rozbudziła od razu w miasteczku nadzieje na przywrócenie tradycji papieskich wakacji. Podczas pobytu Jana Pawła II i Benedykta XVI w pałacu wzniesionym wysoko nad jeziorem Albano odbywały się audiencje i spotkania na modlitwie Anioł Pański. Miejscowość na wzgórzu tętniła życiem.

Po krótkiej majowej wizycie Leona XIV burmistrz Castel Gandolfo Alberto De Angelis oświadczył: "Mamy nadzieję, że papież przywróci tradycję odwiedzin w naszym miasteczku". "Tak było od 1628 roku" - przypomniał.

W ciągu minionych 12 lat sytuacja bardzo się zmieniła, a tamtejsi mieszkańcy nie kryli żalu mówiąc: "Jesteśmy bez papieża w miejscowości papieży".

Ostatnim wielkim wydarzeniem w Castel Gandolfo było historyczne spotkanie Franciszka z emerytowanym papieżem Benedyktem XVI w marcu 2013 roku.

Tuż po wyborze Franciszek odwiedził swojego poprzednika, który po ustąpieniu z urzędu mieszkał przez dwa miesiące w Pałacu Apostolskim w miasteczku.

Od 9 lat gośćmi Pałacu Apostolskiego są turyści, zwiedzający jego komnaty, sypialnie, gabinety oraz kaplicę, w której znajdują się dwa malowidła polskiego artysty Jana Henryka Rosena (1891-1982). Przedstawiają one bitwę pod Ossowem w 1920 roku z centralną postacią księdza Ignacego Skorupki oraz przeora Augustyna Kordeckiego podczas obrony Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego w 1655 roku.

Pierwszym papieżem, który spędził wakacje w pałacu zbudowanym w pierwszej połowie XVII wielu, był panujący wówczas papież Urban VIII.

Jeździł tam Jan XXIII. Paweł VI zmarł w Castel Gandolfo w 1978 roku.

Jan Paweł II spędził w papieskiej rezydencji dużo czasu. Wypoczywał tam co roku, spotykał się z wiernymi na audiencjach i na modlitwach Anioł Pański, podejmował licznych gości. W pierwszych latach pontyfikatu pływał w basenie.

Tradycję podrzymskich wakacji kontynuował Benedykt XVI.

Gdy Franciszek zrezygnował z wyjazdów do tego miasteczka, wielokrotnie wyrażano tam żal, że opustoszało, bo pielgrzymi i turyści przestali przyjeżdżać. Sytuację nieco poprawiło utworzenie muzeum w Pałacu Apostolskim w 2016 roku, co definitywnie też potwierdziło, że nie będzie to miejsce wakacji Franciszka. Spędzał je co roku w Watykanie.

Tradycyjnym miesiącem letniego wypoczynku papieży jest lipiec. W pierwszych dniach przyszłego miesiąca Leon XIV oczekiwany jest w Castel Gandolfo. Ma tam spędzić kilka tygodni.

Papież Prevost nadal mieszka w swoim dawnym watykańskim mieszkaniu, które zajmował, gdy od 2023 roku był prefektem Dykasterii ds. Biskupów.

Przypuszcza się, że przeniesie się z tego mieszkania do apartamentu w Pałacu Apostolskim, gdy będzie on gotowy po remoncie. Franciszek nigdy w nim nie mieszkał.

Leon XIV spędzi część gorącego i bardzo dokuczliwego w Rzymie lata w miasteczku na wzgórzu. Już trwają tam przygotowania przed przyjazdem papieża.