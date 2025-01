Każdy ze stu najlepiej opłacanych szefów kanadyjskich firm zarobił średnio 13,2 mln dolarów kanadyjskich w ciągu roku. To oznacza, że średnio każdy z nich otrzymał wynagrodzenie 210 razy większe niż przeciętnie zarabiający pracownik - wynika z opublikowanego w czwartek raportu think tanku Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA).

Raport o płacach szefów firm autorstwa CCPA dowodzi, że w latach 2021 i 2022 prezes firmy zarabiał nawet 240 razy więcej niż przeciętny pracownik. Uwzględnione w dokumencie dane z 2023 r. wskazują zatem na to, że różnica wysokości wynagrodzeń prezesów w porównaniu z zarobkami pracowników nieco się zmniejszyła.

"W ciągu pierwszego roboczego dnia roku, czyli 2 stycznia, do godz. 10.54 rano, każdy z tych stu prezesów zarobił już średnio 62 661 dolarów. Przeciętny kanadyjski pracownik musiałby pracować na takie wynagrodzenie przez cały rok" - zauważył starszy ekonomista CCPA David Macdonald, cytowany w komunikacie prasowym Centrum. Z danych historycznych wynika, że w 1998 r. najlepiej opłacani prezesi nie zarabiali więcej niż 104-krotność przeciętnych wynagrodzeń pracowników. Główną przyczyną szybkiego wzrostu wynagrodzeń prezesów nie są podwyżki pensji podstawowych, lecz głównie dodatki do tych wynagrodzeń, w tym zyski z akcji ich firm.

Na pierwszym miejscu z prawie 68,5 mln dolarów kanadyjskich łącznego rocznego wynagrodzenia znalazł się Patrick Dovigi, szef firmy GFL z Vaughan w Ontario, zajmującej się m.in. wywozem śmieci i recyklingiem odpadów z Toronto.

W 2024 r. parlament uchwalił zwiększenie opodatkowania zysków ze sprzedaży akcji, stanowiących część dochodów prezesów. Szefowie firm będą musieli zapłacić podatki od 66 proc. zysków z przychodów kapitałowych, a nie - jak dotychczas - od 50 proc. To znaczy, że pięciu największych akcjonariuszy na liście najlepiej opłacanych zapłaci łącznie 829 mln dolarów kanadyjskich więcej w podatkach - podkreślono w raporcie.

Z Toronto Anna Lach