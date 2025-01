Z okazji trwającego Jubileuszu, Caritas Internationalis, inspirując się papieską bullą „Spes non confundit”, prowadzi kampanię na rzecz darowania długu najuboższym krajom świata, „aby przywrócić nadzieję społecznościom obciążonym niezrównoważonym zadłużeniem”. W tym celu zaprasza do zbiórki 10 mln podpisów pod specjalną petycją.

„Caritas Internationalis, wraz z organizacjami wyznaniowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, zaprasza wszystkich ludzi dobrej woli do przyłączenia się do naszej kampanii Zamień dług w nadzieję. Wspólnie wzywamy decydentów do przedłożenia ludzi i planety ponad zwykły zysk” – można przeczytać na stronie turndebtintohope.caritas.org, prezentującej oficjalną kampanię, podjętą przez międzynarodową Caritas w związku z trwającym Jubileuszem Nadziei.

Papieska inspiracja

Inspiracją dla podjętych działań jest biblijne i historyczne rozumienie jubileuszu, jako czasu m.in. darowania długów, a w sposób szczególny apel Papieża Franciszka zawarty w jubileuszowej bulli Spes non confundit: „Jeśli naprawdę chcemy przygotować drogę pokoju na świecie, zaangażujmy się w usuwanie odległych przyczyn niesprawiedliwości, regulowanie niesprawiedliwych i niewypłacalnych długów oraz w zaspokajanie głodu”. Caritas wyjaśnia, że w odpowiedzi na papieskie słowa, kampania Zamień dług w nadzieję na szczeblu światowym „opowiada się za sprawiedliwym podejściem do zadłużenia i transformacyjnymi reformami finansowymi, aby przywrócić nadzieję społecznościom obciążonym niezrównoważonym zadłużeniem.”

Ponad 100 krajów walczy z niesprawiedliwym zadłużeniem

Caritas alarmuje, że obecnie ponad 100 państw świata zmaga się z niesprawiedliwym i niezrównoważonym długiem publicznym, którego 65 proc. pozostaje w rękach prywatnych wierzycieli. Dodaje też, że 60 proc. państw o niskich dochodach znajduje się obecnie na skraju bankructwa, co skutkuje coraz bardziej ograniczonym dostępem do opieki zdrowotnej i edukacji oraz pogłębiającym się ubóstwem ponad 3,3 miliarda osób na ziemi. „Afryka, posiadająca zaledwie 2 proc. światowego długu publicznego, ponosi jedne z największych obciążeń związanych z jego spłatą” – podkreślają twórcy kampanii.

Ratunek dla klimatu

Autorzy inicjatywy zwracają też uwagę na to, że zmagania z długiem publicznym odbywają się w wielu krajach kosztem troski o środowisko. „W krajach Globalnego Południa rządy wydają 12,5 razy więcej na spłatę zadłużenia niż na działania klimatyczne, zwiększając ryzyko katastrof i hamując wzrost gospodarczy” – informują.

Z kolei przewodniczący Caritas Internationalis kard. Tarcisius Kikuchi przypomina, że zadłużenie to nie tylko wyzwanie ekonomiczne, ale i kryzys moralny. „Tradycja jubileuszowa wzywa nas do działania ze współczuciem, przywracając nadzieję tym, którzy są uciskani przez długi. Wkraczając w Rok Jubileuszowy, musimy przekształcić dług w szansę na sprawiedliwość i odnowę” - zachęca.