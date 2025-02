Piłkarskie Mistrzostwa Europy Księży: sport łączy ponad granicami  

Ks. Philipp Faschinger, który po raz pierwszy wystąpi w reprezentacji Austrii, szczególnie cieszy się na nowe kontakty, wymianę poglądów oraz rozmowy o Bogu i świecie. „Sport po prostu łączy ludzi różnych kultur, języków i granic” – powiedział 36-letni ksiądz-piłkarz w wywiadzie dla tygodnika diecezji Linzu „Kirchenzeitung”. Przypomniał, że Kościół także ma promować jedność i wspólnotę. Na rozgrywki Austria wysyła 14 księży z niemal wszystkich swoich diecezji. Rzecznik prasowy piłkarzy, Wolfang Zarl, powiedział o nowych zawodnikach, że są to „młodzi, żądni goli piłkarze”, którzy już wzbudzili wzmożone zainteresowanie lokalnych mediów.

Austriacka drużyna spotka się z „Goliatem”

Drużyna austriackich księży pod kierunkiem ks. Michaela Semmelmeyera zmierzy się na Węgrzech – jak to określili - ze swoim „Goliatem”, częstym zwycięzcą turniejów - reprezentacją Polski. W mistrzostwach Europy w futsalu, czyli halowej piłce nożnej, mecze trwają dwa razy po dziesięć minut. W każdej drużynie na boisku znajdują się czterej gracze w polu oraz bramkarz, a zawodnicy dokonują regularnych zmian.

Ideą wydarzenia jest zjednoczenie duchownych z całej Europy w wierze i miłości do sportu. „Naszym celem wydarzenia jest promowanie braterstwa i solidarności wśród księży” – powiedział ks. Semmelmeyer. Z własnego doświadczenia wie, że połączenia sportu i Kościoła przynoszą pozytywne efekty. Jesienią, razem z serbskim księdzem prawosławnym w Braunau założył ekumeniczną ligę piłkarską, w której wspólnie grają chrześcijanie prawosławni, katolicy i wyznawcy tzw. wolnego Kościoła. „Tam nawiązują się naprawdę dobre przyjaźnie” – powiedział kapitan piłkarskiej reprezentacji księży austriackich.

Wprowadzenie do kultury kraju-gospodarza

Przyczynianie się do umacniania pozytywnego wizerunku Kościoła katolickiego oraz promowanie wymiany doświadczeń duszpasterskich duchowieństwa to także ważne cele Mistrzostw Europy Księży. Co roku Mistrzostwa Europy w Futsalu (halowej piłce nożnej) odbywają się w innym kraju. Tegoroczny turniej odbędzie się na Węgrzech po raz drugi – poprzednie rozegrano w tym kraju w 2012 roku w Gyuli. Organizują go wspólnie metropolia greckokatolicka i miasto Kisvárda.

Program towarzyszący obejmuje Msze św., programy duchowe i wprowadzenie do kultury kraju goszczącego. Uczestnicy odwiedzą na przykład narodowe sanktuarium Mariapocs, gdzie węgierski greckokatolicki biskup Nyiregyhazy, Abel Antal Szocska, odprawi Boską Liturgię.

Oprócz gospodarzy – Węgier i Austrii – w turnieju biorą udział także: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czechy, obrońca tytułu – Chorwacja, Kazachstan, Kosowo, Polska, Portugalia, Słowenia, Słowacja i Rumunia. Wydarzenie rozpocznie się 10 lutego ceremonią z udziałem metropolity, arcybiskupa Fülöpa Kocsisa. Turniej jest otwarty dla publiczności.