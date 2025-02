Ks. Wojciech Pracki został wprowadzony w urząd biskupa diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP - poinformowała PAP rzecznik Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska. Uroczystość odbyła się w sobotę w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach.

Podczas sobotniej uroczystości obecny był zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec, który podziękował za dotychczasową służbę ustępującemu bp. dr. Marianowi Niemcowi, sprawującemu urząd od 2014-2024 roku.

W swoim przemówieniu bp Samiec, odwołując się do tekstu Piotra, podkreślił odpowiedzialność i trudności wynikające z posługi biskupiej, zaznaczając, że duchowny powinien być wzorem dla wiernych.

Po uroczystym ślubowaniu i konsekracji, poprzez włożenie rąk, nowy biskup diecezji katowickiej wygłosił kazanie nawiązujące do Ewangelii Jana. Podkreślił w nim, że duchowni - niezależnie od pełnionej funkcji - nie powinni skupiać uwagi na sobie, lecz zawsze wskazywać na Chrystusa. "Nie my jesteśmy oblubieńcami. On jest jeden - Jezus Chrystus i na Niego naszą służbą mamy wskazywać" - mówił bp Pracki.

Nowy biskup zauważył również, że współczesne czasy stanowią wyzwanie dla misji Kościoła, który zmaga się z odpływem wiernych i wpływem konsumpcyjnego stylu życia. Mimo to duchowni powinni nieustannie głosić Chrystusa, nawet jeśli ich wysiłki wydają się nie przynosić widocznych efektów. "Mamy stawać się mniejszymi, by On mógł w nas rosnąć" - zakończył swoje kazanie bp Pracki.

Uroczystość zgromadziła licznych wiernych, duchownych oraz przedstawicieli Kościołów ekumenicznych. Nowemu biskupowi życzono Bożego błogosławieństwa i mądrości w kierowaniu diecezją katowicką.

Nowego biskupa wybrał synod diecezjalny, który obradował 30 listopada ub. roku w parafii ewangelicko-augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach. "Ks. Wojciech Pracki z parafii w Opolu był jedynym kandydatem. Głosowało 83 synodałów. Za jego kandydaturą opowiedziało się 62 osób, przeciw było jedenaście, a dziesięć wstrzymało się od głosu" - przekazała wtedy rzecznik Kościoła.

Ks. Wojciech Pracki ma 45 lat. Pochodzi z Odolanowa koło Kalisza. Ukończył studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w 2004 roku. Po ordynacji w 2006 roku był przez cztery lata wikariuszem w parafii w Cieszynie. Równocześnie pracował jako nauczyciel religii ewangelickiej. W 2010 roku objął stanowisko asystenta biskupa Kościoła i rzecznika prasowego. Rok później zainicjował duszpasterstwo dla niemieckojęzycznych ewangelików w Warszawie. Od 2014 roku pełni funkcję proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu. Reprezentował Kościół w mediach oraz w ramach kontaktów krajowych i zagranicznych. Jego zainteresowania teologiczne koncentrują się na dogmatyce i duszpasterstwie. Biegle posługuje się językiem niemieckim i angielskim. Wspólnie z żoną Dorotą wychowuje córkę.

Urząd biskupa diecezjalnego w Kościele luterańskim jest kadencyjny. Trwa ona 10 lat. Urzędujący biskup może być wybrany na kolejną kadencję.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce liczy około 60 tys. wiernych. Diecezja katowicka liczy 41 parafii. Jej siedziba mieści się w Katowicach.

Julia Szymańska