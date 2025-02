Pierwsze wyniki sekcji zwłok zamordowanego kapłana z Kłobucka  

Kuria diecezjalna w Częstochowie poinformowała wczoraj że pogrzeb ks. Grzegorza odbędzie się w najbliższy czwartek i piątek.

58-letni proboszcz parafii NMP Fatimskiej w Kłobucku (Śląskie) zginął w czwartek wieczorem na terenie własnej plebanii. Podejrzany o morderstwo 52-latek został zatrzymany przez wezwanych na miejsce policjantów. Mundurowi ujęli go, w trakcie ucieczki z miejsca zbrodni.

"Ze wstępnych ustaleń sekcji zwłok wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu było uduszenie. Zostały zlecone również badania histopatologiczne i dopiero wtedy, kiedy uzyskamy pełną, pisemną opinię, uwzględniającą również wyniki tych badań, będziemy mieli ostateczną konkluzję" - powiedział w poniedziałek PAP prok. Piotr Wróblewski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Śledczy zlecili dodatkowe badania posekcyjne, które dadzą ostateczną i pełną odpowiedź na temat przyczyny zgonu duchownego.

W czwartek, ok. 19 oficer dyżurny kłobuckiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w budynku plebanii parafii w Kłobucku przy ul. Kochanowskiego słychać odgłosy awantury. Po kilku minutach na miejsce dotarli policjanci, którzy w budynku znaleźli zwłoki 58-letniego proboszcza. W tym samym momencie zauważyli uciekającego mężczyznę, który został zatrzymany w bezpośrednim pościgu.

Zatrzymany w tej sprawie 52-latek to mieszkaniec Kłobucka, który wiele lat temu był policjantem. Został dyscyplinarnie zwolniony ze służby w 2001 r. W piątek usłyszał zarzut usiłowania rozboju i dokonania zabójstwa, został aresztowany na trzy miesiące. Zarówno w prokuraturze, jak i na posiedzeniu aresztowym w sądzie przyznał się do winy, jednak odmówił składania wyjaśnień.

Śledztwo w sprawie zabójstwa księdza prowadzi Prokuratura Rejonowa w Częstochowie wraz z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku.

Do śmierci księdza odniósł się w piątek metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który poprosił o modlitwę w intencji zamordowanego proboszcza. W imieniu swoim i rodziny zamarłego zaapelował też o powstrzymanie się od krzywdzących posądzeń i wykorzystywania tej tragedii do publicznej debaty, "zwłaszcza w kontekście politycznym. Zaczekajmy na ustalenie motywów działania sprawcy i wyjaśnienie powodów zabójstwa, by móc ocenić jego pobudki" - podkreślił abp Depo.

Zmarły ks. Grzegorz pracował w parafii Matki Bożej Fatimskiej od chwili jej powstania w 1998 r. - otrzymał zlecenie jej utworzenia i budowy nowego kościoła. Od tego czasu nieprzerwanie pełnił w niej funkcję proboszcza.

Kuria Metropolitalna w Częstochowie poinformowała w poniedziałek, że uroczystości pogrzebowe ks. Grzegorza odbędą się w najbliższy czwartek i piątek. 20 lutego wieczorem w kościele parafialnym NMP Fatimskiej w Kłobucku zostanie odprawiona msza św. żałobna, natomiast 21 lutego msza pogrzebowa, po której ciało zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu. Uroczystościom będzie przewodniczył abp Depo.