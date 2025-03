Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) przyjęła rezolucję, w której apeluje do państw, gdzie po zakończeniu wojny doszło do wypędzeń i prześladowań mniejszości narodowych o zachowanie pamięci o ofiarach tych działań. W dwóch śląskich województwach rok 2025 został ogłoszony Rokiem Tragedii Górnośląskiej.

Jak poinformowało w sobotę biuro prasowe Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej specjalną rezolucję przyjęli członkowie Grupy Roboczej Mniejszości Niemieckich w Federalistycznej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN).

"Jako przedstawiciele społeczności niemieckich z ponad 20 krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji Środkowej chcielibyśmy przypomnieć o wszystkich tragicznych konsekwencjach II wojny światowej, która została wywołana przez narodowosocjalistyczne Niemcy i przyniosła śmierć, cierpienie i straty dla milionów ludzi. Upamiętniamy wszystkie ofiary tego okrutnego rozdziału historii. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na losy ludności cywilnej pochodzenia niemieckiego, która po zakończeniu wojny została dotknięta czystkami etnicznymi, deportacjami i poważnymi naruszeniami praw człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej, Związku Radzieckim i na Bałkanach" - napisali autorzy rezolucji.

Według AGDM, w wyniku II wojny światowej, wysiedlono ponad 14 mln ludzi, setki tysięcy osób zmarło w obozach internowania, podczas deportacji i w podczas pracy przymusowej.

"Również ci, którzy pozostali w swojej ojczyźnie, w kolejnych dziesięcioleciach doświadczyli dotkliwej niesprawiedliwości i obarczani byli zbiorową winą. Reżimy, które objęły władzę po II wojnie światowej w krajach zamieszkiwanych przez mniejszości niemieckie, doprowadziły do ich wywłaszczenia, dyskryminacji kulturowej i językowej oraz aktów przemocy. Wiele osób straciło swój język ojczysty, źródła utrzymania i tożsamość kulturową. Mniejszości niemieckie do dziś zmagają się z konsekwencjami tej niesprawiedliwości. Pamięć o tych zbrodniach i ich nazywanie po imieniu to nie tylko obowiązek, ale także kluczowy element przyczyniający się do zachowania naszych wartości cywilizacyjnych" - podkreśla AGDM.

"Teraźniejszość pokazuje, że przemilczanie lub brak potępienia takich zbrodni może przyczynić się do ponownego stosowania przez rządzących podobnych metod naruszających praw człowieka. (...) Dlatego wzywamy dzisiaj wszystkie te państwa do podjęcia odpowiednich działań na rzecz godnego upamiętnienia wypędzenia Niemców po II wojnie światowej oraz prześladowań tych, którzy pozostali w swojej ojczyźnie, aby zdystansować się od tych zbrodni i publicznie je potępić" - uważają autorzy rezolucji.

Członkowie AGDM podkreślają że godność człowieka jest nienaruszalna i przysługuje każdemu niezależnie od narodowości i przynależności etnicznej, kara bez indywidualnej winy jest niesprawiedliwością samą w sobie, a prawo do ojczyzny, języka, kultury i religii nie może być podważane. Jednocześnie apelują do państw, w których doszło do wysiedleń i prześladowań mniejszości narodowych po zakończeniu II wojny światowej o zachowanie pamięci o ofiarach tych wydarzeń i zagwarantowanie ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych na całym świecie.

Samorządy województw opolskiego i śląskiego ogłosiły rok 2025 Rokiem Tragedii Górnośląskiej, w trakcie którego przypomina się historie ofiar cywilnych mieszkańców tych regionów po zakończeniu działań wojennych w wyniku działań żołnierzy Armii Czerwonej i polskich władz komunistycznych. W wielu miejscowościach organizowane są wydarzenia z udziałem przedstawicieli lokalnych władz i społeczności mające na celu upamiętnienie ofiar wydarzeń sprzed 80 lat.

Od redakcji Wiara.pl

Warto pamiętać, że tzw Tragedia Górnośląska - wywózka do ZSRR - spotkała nie tylko Niemców, ale i Polaków. Warto pamiętać, nie nie tylko Niemcy zostali po wojnie zmuszeni do opuszczenia swoich domów, ale też Polacy z Kresów Wschodnich. No i warto pamiętać, sami Niemcy podczas II wojny światowej tego rodzaju akcje deportacyjno-osiedleńcze organizowali. Powojennej tragedii wielu Niemców nie wolno wyrywać z tego kontekstu...