Zakończyło się wtorkowe spotkanie przedstawicieli Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, na temat potencjalnego zawieszenia broni między Kijowem i Moskwą - poinformowało agencję AFP źródło w delegacji ukraińskiej.

"Konsultacje się zakończyły, wszystkie szczegóły zostaną podane później" - powiedziało wspomniane źródło niewielkiej grupie dziennikarzy.

W poniedziałek delegacja amerykańska rozmawiała z przedstawicielami Rosji w Rijadzie przez ponad 12 godzin.

Negocjacje w Arabii Saudyjskiej zapowiedziano w ubiegłym tygodniu, po rozmowach prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Trump i Putin zgodzili się na 30-dniowe zawieszenie broni dotyczące obiektów energetycznych i innych rodzajów infrastruktury na Ukrainie. Porozumienie to jest jednak dużo węższe niż amerykańska propozycja 30-dniowego zawieszenia broni w przestrzeni powietrznej, na morzu i lądzie, którą Ukraina zaakceptowała podczas wcześniejszych rozmów w Arabii Saudyjskiej. Ukraina i Rosja oskarżyły się wzajemnie o złamanie zadeklarowanego częściowego rozejmu.

***

Rosja i Stany Zjednoczone nie przyjęły wspólnego oświadczenia po poniedziałkowych rozmowach w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie - podała we wtorek agencja Reutera, powołując się na rosyjskiego parlamentarzystę Władimira Czyżowa.

Przedstawiciele Rosji i Stanów Zjednoczonych przez cały poniedziałek rozmawiali o zawieszeniu broni między Rosją i Ukrainą na Morzu Czarnym.

O to, że nie przyjęto wspólnego oświadczenia, Czyżow obwinił Ukrainę. "To bardzo symptomatyczne, że (przedstawiciele delegacji Rosji i USA) siedzieli przez 12 godzin i uzgodnili wspólne oświadczenie, ale nie przyjęli go z powodu sprzeciwu Ukrainy" - oznajmił parlamentarzysta na antenie telewizji Rossija-24.

Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że treść poniedziałkowych rozmów nie zostanie ujawniona. "Były to rozmowy techniczne, które bardzo zagłębiają się w szczegóły. Dlatego, oczywiście, treść tych negocjacji z pewnością nie zostanie upubliczniona" - oznajmił.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow poinformował we wtorek, że Kreml domaga się, by USA "kazały" Ukrainie zawrzeć porozumienie o żegludze handlowej na Morzu Czarnym. Według niego Moskwa zażądała też zniesienia restrykcji ograniczających handel rosyjskim zbożem i nawozami.

Eksport rosyjskiego zboża i nawozów nie jest przedmiotem zachodnich sankcji, lecz barierę stanowią ograniczenia dotyczące płatności, logistyki i ubezpieczeń - podkreśliła agencja Reutera.

Od redakcji Wiara.pl

Warto pamiętać, że gdy Rosjanie mówią, to znaczy, że mówią. I nic więcej.