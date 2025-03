Prezydent Andrzej Duda poinformował, że sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas spotkania w Warszawie jeszcze raz potwierdził, iż art. 5 traktatu Sojuszu Północnoatlantyckiego wciąż obowiązuje. Dodał, że rozmowa dotyczyła m.in. podniesienia wydatków na obronność przez kraje Sojuszu do 3 proc. PKB.

Prezydent Andrzej Duda przyjął w środę w Pałacu Prezydenckim sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego, który składa wizytę w Polsce.

Duda przekazał na briefingu przed wylotem do Rzymu, że rozmowy z sekretarzem generalnym NATO dotyczyły m.in. wniosku w sprawie podniesienia przez kraje Sojuszu wydatków na obronność do 3 proc. PKB, który złożył na początku marca podczas wizyty w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. "Dzisiaj to jest - zgodnie z decyzją z 2014 r. - co najmniej 2 proc. PKB. Ja proponuję, żeby to było co najmniej 3 proc. PKB" - przypomniał prezydent. Jak dodał, kwestia wydatków na obronność z pewnością będzie poruszana na nadchodzącym Szczycie NATO.

Duda podkreślił też, że rozmawiał z Ruttem o szczegółach jego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. Poruszyli również temat przedłużenia rurociągu paliwowego na wschodnią flankę NATO, które w sytuacji kryzysowej mają zasilać wojska Sojuszu. "Rozpoczęły się już prace planistyczne i także w zakresie planowania finansowego, co do przedłużenia tych rurociągów z terenów dawnych Niemiec Zachodnich na wschodnią flankę NATO, przede wszystkim do Polski" - powiedział.

Jak przekazał, z szefem NATO rozmawiał też o potrzebie zwiększania odporności militarnej państw NATO i toczących się negocjacjach ws. przerwania ognia i zakończenia wojny na Ukrainie.

Podkreślił, że sekretarz generalny NATO jeszcze raz potwierdził, iż art. 5 traktatu Sojuszu Północnoatlantyckiego obowiązuje. "Gdyby jakikolwiek atak nastąpił, w szczególności gdyby był atak na nasz kraj, to cały Sojusz Północnoatlantycki stanie w naszej obronie. Ta ponowna deklaracja ze strony szefa NATO, potwierdzona w jego spotkaniu w Waszyngtonie, ma dla nas znaczenie" - mówił prezydent.

Wcześniej w środę Rutte spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w Europie, militarnego i hybrydowego zagrożenia ze strony Rosji, a także roli NATO jako fundamentu bezpieczeństwa. Tusk i Rutte rozmawiali też o trwających negocjacjach w sprawie zatrzymania rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Rutte spotkał się także z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem MSZ Radosławem Sikorskim.

Rutte wygłosi też wykład pt. "Stronger NATO, Commitment to Euro-Atlantic Security" ("Silniejsze NATO, zobowiązanie wobec Euro-Atlantyckiego bezpieczeństwa") na warszawskiej SGH.