W sobotę ulicami stolicy przeszedł marsz z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia Hołdu Pruskiego. Udział w nim wzięli m.in. kandydat na prezydenta Karol Nawrocki oraz szereg polityków PiS. Według Nawrockiego, to jest "wiosna Polaków, która poprowadzi nas do zwycięstwa".

Wydarzenie odbywało się pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy nad obchodami Milenium Koronacji Pierwszych Królów Polski. Marsz poprzedziła Msza Święta dziękczynna za 1000 lat Królestwa Polskiego w kościele pw. Świętego Krzyża. Przed marszem odbyła się próba w biciu rekordu Polski w tańcu poloneza, który poprowadził Zespół Tańca Historycznego CHOREA ANTIQUA. Sędzia nadzorująca liczenie ogłosiła, że w polonezie wzięło udział 1165 par. Poprzedni rekord z września 2024 r. należący do Sokołowa Podlaskiego wyniósł 635 par.

