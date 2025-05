Scorsese planuje kolejny film dokumentalny o Franciszku  

Film będzie poświęcony pracy „Scholas Occurrentes”, założonej przez Franciszka w 2013 r. międzynarodowej organizacji non-profit mającej na celu promowanie „kultury spotkania” wśród młodych ludzi. W ramach swojej inicjatywy Aldeas organizacja przygotowywała także filmy. Film dokumentalny ukazuje młodych ludzi z Indonezji, Gambii i Włoch, którzy wzięli udział w programie i nakręcili filmy krótkometrażowe.



Według zapowiedzi, film jest „świadectwem niezachwianego przekonania, że kreatywność to nie tylko środek wyrazu, ale także droga do nadziei i zmiany”. Jakiś czas przed śmiercią Franciszek określił „Aldeas” jako „niezwykle poetycki i bardzo konstruktywny projekt”, a to dlatego, że „sięga do korzeni tego, czym jest ludzkie życie, ludzkiej towarzyskości, ludzkiego konfliktu... esencji podróży życia”.



Scorsese kilkukrotnie spotkał się osobiście z papieżem Franciszkiem. Wyprodukował między innymi serię filmów o relacjach dziadków i wnuków, wykorzystując przykłady ze wszystkich kontynentów. Relacje między pokoleniami były zawsze przedmiotem szczególnej troski Franciszka.



„Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy ze sobą rozmawiać, słuchać się nawzajem, niezależnie od kultury. Jednym z najlepszych sposobów, aby to zrobić, jest dzielenie się historiami o sobie, które odzwierciedlają nasze osobiste życie i doświadczenia”, powiedział Scorsese nawiązując do swego nowego projektu. Podkreślił, że dla Franciszka ważne było, „aby ludzie na całym świecie wymieniali się swoimi pomysłami z szacunkiem, zachowując jednocześnie swoją tożsamość kulturową. Najlepszym medium, aby to zrobić, jest kino”.