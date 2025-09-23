info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Strefa Gazy: 17 zabitych w izraelskich atakach
Strefa Gazy: 17 zabitych w izraelskich atakach

Uciekać. Tylko gdzie?  
HAITHAM IMAD /PAP/EPA Uciekać. Tylko gdzie?

Wojsko kontynuuje ofensywę na Gazę.

Co najmniej 17 Palestyńczyków zginęło we wtorek w izraelskich atakach na Strefę Gazy, w tym 15 w oblężonym mieście Gaza - poinformowała telewizja Al-Dżazira za źródłami medycznymi. Izrael kontynuuje ofensywę na miasto, wojsko wykorzystuje czołgi i pojazdy z materiałami wybuchowymi - dodał Reuters.

Wojsko izraelskie zdetonowało pojazdy z ładunkami wybuchowymi na południowych przedmieściach Gazy, a czołgi prowadzą natarcie w kierunku zachodniej części miasta - przekazała we wtorek agencja Reutera, powołując się na mieszkańców, według których ataki zniszczyły dziesiątki domów i drogi.

Portal Times of Israel pisał wcześniej, że armia wykorzystuje w ofensywie na Gazę wycofane z użytku transportery opancerzone M113, które są wypełniane materiałami wybuchowymi i zdalnie kierowane w miejsca zajmowane przez Hamas.

Tydzień temu po wielu dniach intensywnych ostrzałów i ataków przygotowawczych izraelskie wojsko rozpoczęło ofensywę lądową na Gazę, która jest największym miastem palestyńskiego terytorium.

Media informowały, że izraelskie czołgi wjechały na północne i południowe przedmieścia miasta. Prowadzą stamtąd natarcie na środkową i zachodnią część Gazy, gdzie schroniła się większość pozostałych w mieście ludzi.

Izrael nakazał wysiedlenie całej, liczącej około 1 mln osób ludności Gazy na południe. We wtorek wojsko przekazało, że z miasta wyjechało dotychczas ok. 640 tys. osób.

Armia przekazała, że w poniedziałek w walkach w Gazie poległ jej oficer. Był to pierwszy izraelski żołnierz, który zginął w czasie nowej kampanii. Podczas najazdu Hamasu na Izrael z 7 października 2023 r., a także w trakcie wojen rozpoczętych tym atakiem, zginęło dotychczas ponad 900 izraelskich żołnierzy.

Izraelski rząd podkreśla, że Gaza jest bastionem Hamasu i jej zdobycie jest konieczne do pokonania tej palestyńskiej organizacji terrorystycznej. Ofensywa budzi krytykę na świecie i w samym Izraelu.

Organizacje humanitarne alarmują o pogłębiającym się kryzysie humanitarnym i głodzie w Strefie Gazy, ostrzegając, że masowe przesiedlenia pogorszą sytuację cywilów. Według grup pomocowych i mediów nie wszyscy mają możliwość, siły i środki, by wyjechać z Gazy, a pozostała część palestyńskiego terytorium nie jest przygotowana na napływ tak licznej grupy uchodźców. Dodatkowo cały teren Strefy Gazy jest zagrożony izraelskimi atakami, w tym wyznaczone przez armię tzw. strefy humanitarne na południu.

Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy ostrzegło we wtorek, że pracujące jeszcze szpitale wkrótce będą musiały zawiesić działalność z powodu braku paliwa. W poniedziałek poinformowano o zamknięciu dwóch szpitali w Gazie z powodu izraelskich ataków. Strefa Gazy, w tym jej infrastruktura medyczna, jest zrujnowana trwającą blisko dwa lata wojną.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1,2 tys. osób i porywając 251. Jak informuje izraelska armia, z 48 osób nadal przetrzymywanych przez Hamas co najmniej 20 wciąż żyje. Według kontrolowanych przez Hamas władz Strefy Gazy w izraelskim odwecie zginęło ponad 65,3 tys. Palestyńczyków.

Jerzy Adamiak 

PAP |

dodane 23.09.2025 15:57

TAGI| IZRAEL, PAP, STREFA GAZY I ZACHODNI BRZEG JORDANU, WOJNA, WOJSKO

