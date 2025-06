Ekumeniczne modlitwy o pokój i sprawiedliwość w Bohonikach

27 czerwca w Bohonikach (Podlaskie) odbędą się modlitwy o pokój i sprawiedliwość na świecie, z udziałem przedstawicieli różnych wyznań. Inicjatorem jest Muzułmański Związek Religijny w RP, który w tym roku świętuje stulecie założenia.

Doroczne ekumeniczne spotkanie, z modlitwami o pokój w miejscach konfliktów na świecie, a także o dialog międzyreligijny i międzynarodowy, polscy muzułmanie organizują od 2004 roku. W tym roku są one jednym z głównych punktów obchodów stulecia założenia MZR - najstarszej i najważniejszej organizacji polskich wyznawców islamu.

Pierwsze spotkania odbywały się w Kruszynianach, kolejne - podobnie jak tegoroczne - w Bohonikach. Obie te podlaskie miejscowości tradycyjnie związane są z islamem, wyznawanym przez społeczność polskich Tatarów; są tam zabytkowe, drewniane meczety i mizary, czyli muzułmańskie cmentarze.

"Bohoniki są doskonałym miejscem modlitewnego wydarzenia, gdyż same od wieków są przykładem zgodnego współistnienia i wzajemnego szacunku pomiędzy mieszkańcami różnego wyznania. Polscy Tatarzy od wieków dają świadectwo przywiązania do tradycji patriotycznych oraz do religii przodków wyznawanej do dziś" - podkreśla MZR.

Polscy muzułmanie zwracają uwagę na znaczenie duchowe i ekumeniczne takich modlitw o pokój i sprawiedliwość wyznawców trzech religii: islamu, chrześcijaństwa i judaizmu.

"Uroczystość to przestrzeń do spotkania, symbolicznych modlitw i dialogu, która gromadzi przywódców religijnych, dyplomatów, przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej oraz służb mundurowych, a przede wszystkim społeczności w atmosferze zgody i otwartości" - pisze muzułmańska gmina wyznaniowa w Białymstoku w swoich mediach społecznościowych.

Do powołania MZR doszło w czasie Wszechpolskiego Zjazdu Delegatów Gmin Muzułmańskich, który 28-29 grudnia 1925 roku odbył się w Wilnie. Chodziło o zjednoczenie tej społeczności; powstanie organizacji było też konsekwencją odzyskania przez Polskę niepodległości w sytuacji, gdy polscy muzułmanie znajdowali się na terenach różnych zaborów.

Np. polscy muzułmanie w zaborze rosyjskim byli przed I wojną światową zorganizowani w gminy wyznaniowe, które podlegały muftiemu z Krymu. W 1919 roku powracający z Rosji Tatarzy polscy założyli w Wilnie Centralny Komitet Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Zaś w 1923 roku muzułmanie warszawscy założyli Związek Muzułmański miasta stołecznego Warszawy.

Ponieważ taka działalność nie zaspokajała potrzeb całej społeczności muzułmańskiej w Polsce, w 1925 roku w Wilnie powołano jednolitą organizację. Zjazd powołał też urząd przywódcy religijnego polskich muzułmanów - muftiego. Został nim Jakub Szynkiewicz. Powstały wówczas MZR miał dbać o edukację i posługę religijną oraz kształcić islamskich duchownych.

W PRL była to jedyna organizacja, która skupiała muzułmanów i miała monopol na każdą działalność: kulturalną, oświatową czy religijną. To się zmieniło po zmianie ustrojowej 1989 roku, gdy powstał Związek Tatarów RP.

Działalność MZR reguluje ustawa o stosunku państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Uchwalona w 1936 roku, z nowelizacjami obowiązuje do dziś. MZR otrzymał dzięki tej ustawie osobowość prawną, np. możliwość posiadania majątku, korzystania z ulg i zwolnień od podatków państwowych i komunalnych obiektów sakralnych.

Trwają rządowe prace nad nową ustawą, bardziej dostosowaną do współczesnych realiów działalności organizacji.(PAP)

