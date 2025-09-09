info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » MTK przedstawia dowody przeciwko Josephowi Kony’emu
rss newsletter facebook twitter

MTK przedstawia dowody przeciwko Josephowi Kony’emu

MTK przedstawia dowody przeciwko Josephowi Kony’emu  
Hypergio / CC-A 4.0 Siedziba MTK w Hadze

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) po raz pierwszy w historii Trybunału przeprowadzi dzisiaj przesłuchanie bez udziału oskarżonego.

Dotyczy ono Josepha Kony’ego, zbiegłego watażki i przywódcy brutalnej Armii Oporu Pana (LRA), która przez 23 lata terroryzowała północ Ugandy.

Kony jest oskarżony o dziesiątki zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych, w tym morderstwa, gwałty i seksualne niewolnictwo.

Choć Kony nie został schwytany, prokuratorzy przedstawią w sądzie materiał dowodowy. Sędziowie zdecydują, czy formalnie potwierdzić zarzuty, chociaż bez obecności oskarżonego nie można przeprowadzić procesu.

Jego zespół obrony odrzucił proces jako „ogromny wydatek czasu, pieniędzy i wysiłku bez żadnych korzyści”, podkreślając, że żaden proces nie może się odbyć, dopóki Kony nie zostanie schwytany.

Dla prokuratorów jednak to postępowanie ma zarówno praktyczne, jak i symboliczne znaczenie.
„Rozpatrując zarzuty już teraz, sąd zapewnia, że sprawiedliwość nie zostanie opóźniona, jeśli kiedykolwiek zostanie aresztowany” – wyjaśnił jeden z urzędników, podkreślając obowiązek Międzynarodowego Trybunału Karnego wobec ofiar oraz historii prawa międzynarodowego.

Sprawa Kony’ego od dawna jest kluczowa dla tożsamości MTK. Nakaz aresztowania wydany wobec niego w 2005 roku był pierwszym w historii trybunału i stanowił zapowiedź jego misji walki z najpoważniejszymi zbrodniami na świecie.

Od tego czasu kilku jego podwładnych zostało postawionych przed wymiarem sprawiedliwości, w tym Dominic Ongwen – były dziecko-żołnierz, który został dowódcą i w 2021 roku został skazany na 25 lat więzienia.

Ongwen skazany przez MTK za zbrodnie wojenne

WIARA.PL DODANE 04.02.2021 AKTUALIZACJA 04.02.2021

Ongwen skazany przez MTK za zbrodnie wojenne

Ta sprawa budziła kontrowersje od początku. Dominic Ongwen, jeden z liderów Bożej Armii Oporu (LRA), rebelii prowadzonej przez Josepha Kony'ego na północy Ugandy w latach 1986-2007, został skazany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze za zbrodnie wojenne.  »

więcej »

Obecne postępowanie uznawane jest za precedens i potencjalny wzór dla innych spraw przeciwko podejrzanym pozostającym na wolności.

Kony, który twierdził, że działa z boskiego natchnienia, przez dekady terroryzował północną Ugandę.

Jego oddziały porywały dzieci, mordowały cywilów i siały strach w regionie. Mimo międzynarodowych wysiłków, w tym wsparcia ze strony USA, Kony pozostaje nieuchwytny.

Ugandyjskie władze podejrzewają, że ukrywa się w rejonie pogranicza Republiki Środkowoafrykańskiej i Sudanu.

Wielu ocalałych z jego rządów terroru wciąż czeka na sprawiedliwość.

Krzysztof BłażycaKrew AczoliBernardinumPelplin 2017ss. 320

GN 25/2017 DODANE 22.06.2017 AKTUALIZACJA 04.02.2021

Zapomniana wojna

„Krew Aczoli” jest świetnie wykonaną robotą reporterską, pozwalającą spojrzeć na okrucieństwo wojny z różnych perspektyw. Najbardziej dotyka w niej jednak dramat zwykłych ludzi, którzy dostali się pomiędzy walczące strony. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

kabe

dodane 09.09.2025 09:02
PRZECZYTAJ TAKŻE
Ongwen skazany przez MTK za zbrodnie wojenne | Zapomniana wojna
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wydmuszki

Andrzej Macura

Wydmuszki

Bywa, że pięknie pomalowane. Tyle że puste w środku.

Obciach, sztos, sigma

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obciach, sztos, sigma

Nawet jeśli rodzice od czasu do czasu sprawdzają u swoich pociech zawartość smartfonu, rzadko zaglądają do zakładki „grupy”. A właśnie w grupach toczy się drugie życie ich dzieci.

Mądry Polak po szkodzie

Andrzej Macura

Mądry Polak po szkodzie

...a ochroniarz przyrody trzy lata później.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Liczący 3 tys. lat artefakt zaginął z Muzeum Egipskiego w Kairze.

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Pod hasłem "Dialog religii: synergia dla przyszłości".

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

"Po sześciu latach kierowania Fundacją zdecydowałam się nie kandydować na kolejną, trzecią, kadencję."

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

Do zdarzenia doszło w środę w regionie Tillabéri.

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Był dotąd podsekretarzem w Sekcji ds. Relacji z Państwami.

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

W opublikowanych w czwartek fragmentach wywiadu rzeki oświadczył też, że nie zmieni się w najbliższej przyszłości doktryna Kościoła w sprawie LGBT.

Tomasz Siemoniak

Siemoniak: sprawdzamy trop ewentualnego udziału obcych służb w kradzieży samochodu premiera

Dzięki bardzo sprawnej akcji policji i pracy innych służb samochód został odzyskany.

Studenci jednej ze szkół artystycznych indyjskiego przywódcy

Indie: będziemy dalej wzmacniać nasze silne partnerstwo z Rosją

Premier Narendra Modi po rozmowie z Putinem.

Donald Trump odwiedza Wielką Brytanię

Trump ogłosił, że uznał Antifę za organizację terrorystyczną

Polecił również zbadanie osób finansujących działalność ruchu antyfaszystów.

Dong Jun przemawia podczas Forum Xiangshan

Chiny: Minister obrony ostrzega przed "prawem dżungli" i "zimnowojenną mentalnością"

W Pekinie rozpoczęło się Forum Xiangshan.

Policyjny patrol

IBRiS dla PAP: spada zaufanie do policji i straży miejskiej

Niezmiennie od wielu lat niemal wszyscy badani deklarują zaufanie do straży pożarnej.

Mariusz Haładyj

Senat wyraził zgodę na powołanie Mariusza Haładyja na prezesa NIK

Za jego kandydaturą zagłosowało 83 senatorów, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 19.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Piątek
dzień
24°C Piątek
wieczór
21°C Sobota
noc
17°C Sobota
rano
wiecej »
 