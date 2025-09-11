info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Żołnierze WOT łądują na ciężarówkę szczątki rosyjskiego drona  
Wojtek Jargiło /PAP Żołnierze WOT łądują na ciężarówkę szczątki rosyjskiego drona

Wniosek o takie spotkanie złożyła Polska.

Na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję - przekazało w czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych na portalu X.

Wcześniej w czwartek, wiceszef MSZ Marcin Bosacki w TVP Info podkreślał, że Polska będzie aktywna w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. - Sprawa ataku dronowego Rosji na Polskę będzie przedmiotem obrad - poinformował.

Rzecznik sekretarza generalnego NATO Antonio Guterresa, Stephane Dujarric w środę oświadczył, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony demonstruje realne ryzyko rozprzestrzenienia się wojny w Ukrainie. Sytuacja ta "pokazuje na nowo wpływ wojny na region i realne ryzyko ekspansji tego niszczycielskiego konfliktu" - oznajmił.

Rada Bezpieczeństwa to jeden z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na Radzie Bezpieczeństwa ciąży główna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Podobnie jak Zgromadzenie Ogólne, może ona nakładać sankcje na państwa członkowskie.

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o neutralizacji. Wojsko i służby poszukują szczątków maszyn. Zgodnie z ostatnimi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów.

PAP |

dodane 11.09.2025 09:22

TAGI| PAP, POLITYKA

Andrzej Macura

Wydmuszki

Bywa, że pięknie pomalowane. Tyle że puste w środku.

Obciach, sztos, sigma

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obciach, sztos, sigma

Nawet jeśli rodzice od czasu do czasu sprawdzają u swoich pociech zawartość smartfonu, rzadko zaglądają do zakładki „grupy”. A właśnie w grupach toczy się drugie życie ich dzieci.

Mądry Polak po szkodzie

Andrzej Macura

Mądry Polak po szkodzie

...a ochroniarz przyrody trzy lata później.

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Liczący 3 tys. lat artefakt zaginął z Muzeum Egipskiego w Kairze.

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Pod hasłem "Dialog religii: synergia dla przyszłości".

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

"Po sześciu latach kierowania Fundacją zdecydowałam się nie kandydować na kolejną, trzecią, kadencję."

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

Do zdarzenia doszło w środę w regionie Tillabéri.

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Był dotąd podsekretarzem w Sekcji ds. Relacji z Państwami.

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

W opublikowanych w czwartek fragmentach wywiadu rzeki oświadczył też, że nie zmieni się w najbliższej przyszłości doktryna Kościoła w sprawie LGBT.

Tomasz Siemoniak

Siemoniak: sprawdzamy trop ewentualnego udziału obcych służb w kradzieży samochodu premiera

Dzięki bardzo sprawnej akcji policji i pracy innych służb samochód został odzyskany.

Studenci jednej ze szkół artystycznych indyjskiego przywódcy

Indie: będziemy dalej wzmacniać nasze silne partnerstwo z Rosją

Premier Narendra Modi po rozmowie z Putinem.

Donald Trump odwiedza Wielką Brytanię

Trump ogłosił, że uznał Antifę za organizację terrorystyczną

Polecił również zbadanie osób finansujących działalność ruchu antyfaszystów.

Dong Jun przemawia podczas Forum Xiangshan

Chiny: Minister obrony ostrzega przed "prawem dżungli" i "zimnowojenną mentalnością"

W Pekinie rozpoczęło się Forum Xiangshan.

Policyjny patrol

IBRiS dla PAP: spada zaufanie do policji i straży miejskiej

Niezmiennie od wielu lat niemal wszyscy badani deklarują zaufanie do straży pożarnej.

Mariusz Haładyj

Senat wyraził zgodę na powołanie Mariusza Haładyja na prezesa NIK

Za jego kandydaturą zagłosowało 83 senatorów, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

