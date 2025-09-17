W zeszłym tygodniu w Lagos dokonano nowego kulinarnego wyczynu. Nigeryjska celebrytka kulinarna, Hilda Baci, pobiła rekord świata w gotowaniu największego garnka ryżu jollof w historii, potwierdziła w poniedziałek Księga Rekordów Guinnessa.

Baci i jej zespół przygotowali w zeszły piątek gar jollof o wadze 8780 kilogramów , przekraczając tym samym wymagane minimum 4700 kilogramów – poinformowała organizacja na platformie X.

Jollof to popularne danie Afryki Zachodniej składa się z ryżu gotowanego w sosie pomidorowo-paprykowym, z dodatkiem cebuli, przypraw i często także bulionu. Danie ma intensywny smak, lekko pikantny i bardzo wyrazisty. Często serwuje się je z mięsem (np. kurczakiem, wołowiną), rybą lub warzywami.

W Afryce Zachodniej istnieje prawdziwa "wojna jollofowa", szczególnie między Nigerią a Ghaną, o to, który kraj robi najlepsze jollof rice. Oba kraje mają swoje unikalne wersje tego dania i bronią ich z dużą pasją. Danie podawane na uroczystościach, imprezach i rodzinnych spotkaniach, jest symbolem gościnności i tradycji.

Rekordowe przygotowanie w Lagos zajęło dziewięć godzin, a góra ryżu została rozdana setkom widzów, którzy przyszli kibicować kucharce w ekskluzywnej dzielnicy Lagos, Victoria Island.

Mająca ponad 3 miliony obserwujących na Instagramie, 29-letnia kucharka zasłynęła wcześniej z ustanowienia (na krótko) rekordu świata w najdłuższym maratonie gotowania. Jej wyzwanie w 2023 roku trwało 93 godziny i 11 minut nieprzerwanego gotowania. Rok później rekord ten pobił irlandzki szef kuchni Alan Fisher.

News Central TV Hilda Baci Sets World Record for Largest Pot of Jollof Rice



Wyczyn Baci zapoczątkował falę prób pobicia rekordów Guinnessa przez wielu młodych mieszkańców Afryki Zachodniej, którzy zapragnęli globalnego uznania. Podejmowali oni wyzwania takie jak najdłuższe czytanie książki, najdłuższa sesja skakania na skakance czy najdłuższe przemówienie.