Leon XIV o swej pierwszej pielgrzymce

Leon XIV o swej pierwszej pielgrzymce  
Wyjeżdżając ze swojej rezydencji w Castel Gandolfo, Papież odpowiedział na kilka pytań czekających na niego dziennikarzy. Odniósł się m.in. do trwającej wojny w Gazie a także do ogłoszonego dziś kierunku i daty jego pierwszej podróży apostolskiej do krajów, które – jak podkreślił – pragnął odwiedzić jego poprzednik.

Odnosząc się do rocznicy masakry, od której rozpoczęła się wojna w Gazie, Papież podkreślił, że potrzeba refleksji nad skalą nienawiści w świecie, „zaczynając od nas samych, od pytania: dlaczego ona istnieje i co my sami możemy zrobić”. Po raz kolejny zaznaczył, że należy powrócić do dialogu i szukania pokojowych rozwiązań. Podkreślił też, że zawsze należy odrzucać nienawiść i terroryzm. „Istnienie, a nawet samo pojawianie się antysemityzmu jest niepokojące – dodał, odpowiadając na pytania dziennikarzy – Zawsze trzeba głosić pokój i szacunek dla godności każdej osoby. To jest przesłanie Kościoła”. Przypomniał też o wezwaniu do modlitwy o pokój, jakie – zwłaszcza w październiku – Kościół kieruje do całego świata.

Ojciec Święty odniósł się też do ogłoszonej dziś daty i kierunku jego podróży apostolskiej, którą w dn. 27 listopada – 2 grudnia odbędzie, odwiedzając kolejno Turcję i Liban.

„Turcja, dla upamiętnienia 1700-lecia Soboru Nicejskiego. Myślę, że to naprawdę ważny moment, podróż, którą papież Franciszek chciał odbyć dla wszystkich chrześcijan – mówił Papież, podkreślając, że to Sobór Nicejski był wydarzeniem niezwykle ważnym dla budowania jedności chrześcijan. „Nie wolno stracić tej chwili, tego historycznego momentu, ale nie po to, by patrzeć wstecz, lecz by patrzeć w przyszłość” – dodał.

Z kolei do Libanu chce udać się z przesłaniem pokoju dla Bliskiego Wschodu. „Także tam papież Franciszek chciał pojechać, chciał przytulić Libańczyków po eksplozji, po wszystkim, co przeżyli. Postaramy się nieść to przesłanie pokoju i nadziei” – powiedział.

Pytany o temat swojej adhortacji apostolskiej, Leon XIV odpowiedział krótko, że „jest to przesłanie Ewangelii. W końcu to jest to, co Papież może powiedzieć lub ogłosić – i zawsze musi to mieć korzenie w Ewangelii”.

Dorota Abdelmoula-Viet

VATICANNEWS.VA |

dodane 07.10.2025 17:41

TAGI| LEON XIV

