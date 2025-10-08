info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Na świecie jest 1617 polskich misjonarzy
rss newsletter facebook twitter

Na świecie jest 1617 polskich misjonarzy

Na misjach  
Jakub Szymczuk /Foto Gość Na misjach

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji przed Tygodniem Misyjnym.

Na świecie pracuje 1617 misjonarzy z Polski; najwięcej w Afryce i na Madagaskarze - wynika z danych Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Największą grupę stanowią księża i osoby zakonne, ale są też wśród nich biskupi i osoby świeckie.

19 października w Kościele katolickim w Polsce rozpocznie się Tydzień Misyjny. Zainauguruje go Niedziela Misyjna, która będzie przebiegała pod hasłem "Misjonarze nadziei".

Zgodnie z najnowszymi danymi Komisji Episkopatu Polski ds. Misji (z października), w 99 krajach na misjach pracuje 1617 osób z naszego kraju. Jest wśród nich 266 księży diecezjalnych, 1313 osób konsekrowanych w tym 603 siostry zakonne i 710 zakonników oraz 38 misjonarzy świeckich.

Rok wcześniej na misjach pracowały 1662 osoby z Polski. W gronie tym było 273 księży diecezjalnych, 1353 osoby konsekrowane, w tym 609 sióstr zakonnych i 744 zakonników oraz 36 misjonarzy świeckich.

Najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Afryce i na Madagaskarze - 646, w tym 67 księży diecezjalnych, 242 zakonników, 319 sióstr zakonnych i 18 osób świeckich. Wśród państw, gdzie posługuje najwięcej Polaków jest Kamerun (99), Zambia (65), Tanzania (60) i Republika Centralnej Afryki (35).

W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach pracuje 623 misjonarzy z Polski w tym 134 księży diecezjalnych, 309 zakonników, 165 sióstr zakonnych i 15 osób świeckich. Najwięcej jest ich w Brazylii (191), Boliwii (104), Argentynie (87) i Peru (47).

W Azji jest 276 polskich misjonarzy w tym 46 księży diecezjalnych, 114 zakonników, 113 sióstr zakonnych i 3 osoby świeckie. Od wielu lat najwięcej Polaków posługuje w Kazachstanie (94) i w Japonii (24).

W Oceanii jest 62 misjonarzy, w tym 15 księży diecezjalnych, 40 zakonników, 6 sióstr zakonnych, jedna osoba świecka i wszyscy są w Papui Nowej Gwinei.

W Ameryce Północnej pracuje 10 misjonarzy w tym 4 księży diecezjalnych, 5 zakonników i 1 osoba świecka. W Kanadzie pracuje 5 misjonarzy, na Alasce 4 i na Bermudach 1.

Najwięcej kapłanów na misje wysyła diecezja tarnowska - 47, archidiecezja przemyska - 16, diecezja rzeszowska - 13 i archidiecezja krakowska - 11.

Wśród 710 zakonników najwięcej misjonarzy mają księża werbiści - 140. Na drugim miejscu są franciszkanie konwentualni z 62 misjonarzami; salezjanie - 54, pallotyni - 51, franciszkanie - 48.

Spośród 603 sióstr zakonnych pracujących na misjach najwięcej jest ze Zgromadzenia Misjonarek Maryi - 40 sióstr, elżbietanek - 39, Służebnic Ducha Świętego - 37, Sióstr Misjonarek Miłości - 33 zakonnice.

W szeregach polskich misjonarzy jest 25 biskupów. W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach - 11, w Afryce i na Madagaskarze - 6, w Azji - 2, w Oceanii - 4 i 2 w Ameryce Północnej.

Według danych Komisji KEP ds. Misji na świecie posługuje 38 misjonarzy świeckich z Polski. Z diecezji bielsko-żywieckiej - 5, warszawsko-praskiej - 4, zaś z archidiecezji krakowskiej, warszawskiej i tarnowskiej po 3 osoby. Jest także trzech misjonarzy świeckich ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.

Magdalena Gronek 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 08.10.2025 11:16

TAGI| KOŚCIÓŁ, PAP, SPOŁECZEŃSTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Nowy raport o wolności religijnej w świecie | Japonia: Niedźwiedź znów zaatakował | "Le Monde": platforma Airbnb jedną z przyczyn kryzysu mieszkalnictwa | Od początku roku policjanci zatrzymali 13,8 tys. kierowców jeżdżących mimo zakazu | Episkopat: normy postępowania w sprawach sztuki sakralnej zostaną zaktualizowane
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Otwarci na Chrystusa

ks. Leszek Smoliński

Otwarci na Chrystusa

W przestrzeni publicznej pojawia się określenie „społeczeństwo otwarte” w kontrze do społeczeństwa zamkniętego. A problem wydaje się być bardziej podstawowy, bo dotyczy konkretnych ludzi.

Pustynnieją niestety

Maria Sołowiej

Pustynnieją niestety

Bywają jeszcze cmentarze pełne zieleni, porośnięte bluszczem. Najczęściej jednak...

Spojrzeć inaczej

Andrzej Macura

Spojrzeć inaczej

Medal ma dwie strony. Różne sprawy... Czasem nawet więcej.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Internet

Pięć tysięcy osób bez internetu, bo lis przegryzł kabel światłowodowy

Zwierzę wpadło do studzienki telekomunikacyjnej.

KIjów w ciemnościach po rosyjskich atakach

Ukraina: 6 zabitych i 41 rannych po rosyjskich atakach

Zaatakowano regiony chersoński, doniecki i dniepropietrowski.

Sky News: walczą z Hamasem o "Nową Gazę"

Sky News: walczą z Hamasem o "Nową Gazę"

Ludzie oskarżają mnie o kolaborację. Jak ktokolwiek może tak o mnie mówić?

Czas na zmianę czasu

W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas na zimowy

Uwaga: na godzinę staną niektóre pociągi.

W drodze za Jezusem

Nowy raport o wolności religijnej w świecie

5,4 mld osób żyje w krajach, gdzie łamane jest prawo do wolności religijnej.

Afryka: gwałtowny nawrót malarii

Afryka: gwałtowny nawrót malarii

Groźba miliona dodatkowych zgonów w Afryce Subsaharyjskiej.

Elektrownia

Trzeba usunąć instytucje finansowe z systemu handlu emisjami

Nic nie wskazuje na to, żeby KE była skłonna wycofać się z założeń systemu ETS 2.

Nad Niemnem

Litwa zamyka (na krótko) granicę z Białorusią

To reakcja na wypuszczeniu w jej kierunku kolejnych balonów.

Angela Merkel rozmawia

Merkel miała naciskać na Ukraińców, by nie bronili parlamentu na Krymie

Rewelacje byłego litewskiego dowódcy w"Die Welt"

USA: Trump ogłosił zerwanie rozmów handlowych z Kanadą z powodu reklamy

USA: Trump ogłosił zerwanie rozmów handlowych z Kanadą z powodu reklamy

Reklama zawierała nagrania wypowiedzi byłego prezydenta USA Ronalda Reagana, w których krytykował cła.

Niedźwiedź

Japonia: Niedźwiedź znów zaatakował

Zabił jedną, a ciężko ranił trzy osoby.

Ekshumacje, by pochować na normalnych cmentarzach

Hamas i inne palestyńskie grupy zgodziły się na tymczasową administrację nad Strefą Gazy

To jeden z punktów planu pokojowego.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 26.10.2025
« » Październik 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
9°C Niedziela
rano
11°C Niedziela
dzień
11°C Niedziela
wieczór
8°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 