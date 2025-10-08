Na świecie jest 1617 polskich misjonarzy

Na świecie pracuje 1617 misjonarzy z Polski; najwięcej w Afryce i na Madagaskarze - wynika z danych Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Największą grupę stanowią księża i osoby zakonne, ale są też wśród nich biskupi i osoby świeckie.

19 października w Kościele katolickim w Polsce rozpocznie się Tydzień Misyjny. Zainauguruje go Niedziela Misyjna, która będzie przebiegała pod hasłem "Misjonarze nadziei".

Zgodnie z najnowszymi danymi Komisji Episkopatu Polski ds. Misji (z października), w 99 krajach na misjach pracuje 1617 osób z naszego kraju. Jest wśród nich 266 księży diecezjalnych, 1313 osób konsekrowanych w tym 603 siostry zakonne i 710 zakonników oraz 38 misjonarzy świeckich.

Rok wcześniej na misjach pracowały 1662 osoby z Polski. W gronie tym było 273 księży diecezjalnych, 1353 osoby konsekrowane, w tym 609 sióstr zakonnych i 744 zakonników oraz 36 misjonarzy świeckich.

Najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Afryce i na Madagaskarze - 646, w tym 67 księży diecezjalnych, 242 zakonników, 319 sióstr zakonnych i 18 osób świeckich. Wśród państw, gdzie posługuje najwięcej Polaków jest Kamerun (99), Zambia (65), Tanzania (60) i Republika Centralnej Afryki (35).

W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach pracuje 623 misjonarzy z Polski w tym 134 księży diecezjalnych, 309 zakonników, 165 sióstr zakonnych i 15 osób świeckich. Najwięcej jest ich w Brazylii (191), Boliwii (104), Argentynie (87) i Peru (47).

W Azji jest 276 polskich misjonarzy w tym 46 księży diecezjalnych, 114 zakonników, 113 sióstr zakonnych i 3 osoby świeckie. Od wielu lat najwięcej Polaków posługuje w Kazachstanie (94) i w Japonii (24).

W Oceanii jest 62 misjonarzy, w tym 15 księży diecezjalnych, 40 zakonników, 6 sióstr zakonnych, jedna osoba świecka i wszyscy są w Papui Nowej Gwinei.

W Ameryce Północnej pracuje 10 misjonarzy w tym 4 księży diecezjalnych, 5 zakonników i 1 osoba świecka. W Kanadzie pracuje 5 misjonarzy, na Alasce 4 i na Bermudach 1.

Najwięcej kapłanów na misje wysyła diecezja tarnowska - 47, archidiecezja przemyska - 16, diecezja rzeszowska - 13 i archidiecezja krakowska - 11.

Wśród 710 zakonników najwięcej misjonarzy mają księża werbiści - 140. Na drugim miejscu są franciszkanie konwentualni z 62 misjonarzami; salezjanie - 54, pallotyni - 51, franciszkanie - 48.

Spośród 603 sióstr zakonnych pracujących na misjach najwięcej jest ze Zgromadzenia Misjonarek Maryi - 40 sióstr, elżbietanek - 39, Służebnic Ducha Świętego - 37, Sióstr Misjonarek Miłości - 33 zakonnice.

W szeregach polskich misjonarzy jest 25 biskupów. W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach - 11, w Afryce i na Madagaskarze - 6, w Azji - 2, w Oceanii - 4 i 2 w Ameryce Północnej.

Według danych Komisji KEP ds. Misji na świecie posługuje 38 misjonarzy świeckich z Polski. Z diecezji bielsko-żywieckiej - 5, warszawsko-praskiej - 4, zaś z archidiecezji krakowskiej, warszawskiej i tarnowskiej po 3 osoby. Jest także trzech misjonarzy świeckich ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.

Magdalena Gronek