Na Jasnej Górze zaczynają się rekolekcje biskupów

W środę na Jasnej Górze rozpoczynają się doroczne rekolekcje polskich biskupów. Zakończą się 22 listopada. Po nich zaplanowano 403. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski poświęcone m.in. bieżącym sprawom Kościoła - poinformowało biuro prasowe KEP.

Trzydniowe rekolekcje dla biskupów poprowadzi ks. dr Jan Jędraszek, filozof i spowiednik z Domu Rekolekcyjnego Księży Pallotynów w Otwocku. Oparte będą na fragmentach Księgi Jeremiasza ukazujących wierność Bogu w czasie próby.

"Chcemy, aby Jeremiasz uczył nas, jak nie poddawać się zniechęceniu, ale ufać, że dobro zwycięży zło" - powiedział ks. Jędraszek.

W programie każdego dnia będzie msza św. z jutrznią, adoracja Najświętszego Sakramentu i "Apel jasnogórski".

Po rekolekcjach odbędzie się krótkie, 403. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski poświęcone kwestiom proceduralnym i bieżącym sprawom Kościoła.

"Ze względu na jego wyłącznie formalny charakter nie przewiduje się komunikatu po obradach ani spotkania z dziennikarzami" - poinformowało biuro prasowe KEP. (PAP)

