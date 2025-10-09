info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Pierwsza adhortacja Leona XIV - już jest darmowy audiobook!
rss newsletter facebook twitter

Pierwsza adhortacja Leona XIV - już jest darmowy audiobook!

Pierwsza adhortacja Leona XIV - już jest darmowy audiobook!  
Vatican media Leon XV podpisujący adhortację Dilexi te

Pierwsza adhortacja apostolska Papieża Leona XIV – Dilexi te (Umiłowałem cię) ukazała się także w postaci dostępnego bezpłatnie audiobooka, przygotowanego przez Sekcję Polską Vatican News.

Vatican News - Polski Dilexi te, pierwsza adhortacja Leona XIV AUDIOBOOK

Papież Leon XIV podpisał swoją pierwszą adhortację apostolską 4 października. To dokument będący elementem nauczania Kościoła i stanowiący zachętę dla wiernych do pogłębiania wiary i zwrócenia uwagi na miłość do ubogich, znajdującą się w centrum Ewangelii. Jest to zarazem pierwszy takiej rangi dokument obecnego Papieża.

Po raz pierwszy w historii mediów watykańskich papieski dokument ukazał się także w całości w formie audiobooka w języku polskim. Dostęp do niego będzie można uzyskać poprzez stronę vaticannews.va/pl oraz na kanałach YouTube i Spotify Vatican News Polski.

„Cieszymy się z faktu, że możemy udostępnić papieski dokument takiej rangi w formie audiobooka szerokim rzeszom odbiorców” – mówi ks. Paweł Rytel-Andrianik, szef Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego – Vatican News.

„Tekst adhortacji oraz audiobook udostępnimy natychmiast do publikacji także około 150 partnerom medialnym Vatican News w Polsce, aby jak największa rzesza osób mogła w jak najbardziej wygodny sposób zapoznać się z nauczaniem Ojca Świętego Leona XIV” – dodaje ks. Rytel-Andrianik.

Audiobook adhortacji Dilexi te można odsłuchiwać w całości lub rozdziałami.

Adhortacja Leona XIV Dilexi te (pełny tekst)

KAI DODANE 09.10.2025 AKTUALIZACJA 09.10.2025

Adhortacja Leona XIV Dilexi te (pełny tekst)

Niech będzie możliwe, aby ubogi poczuł, że następujące słowa Jezusa są skierowane do niego: «Ja cię umiłowałem» (Ap 3, 9) – apeluje Leon XIV w swej pierwszej adhortacji apostolskiej noszącej tytuł „Dilexi te”, noszącej podtytuł „O miłości do ubogich”. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

Vatican News

VATICANNEWS.VA |

dodane 09.10.2025 12:05

TAGI| DILEXI TE, LEON XIV

PRZECZYTAJ TAKŻE
Adhortacja Leona XIV Dilexi te (pełny tekst) | Leon XIV: Zmartwychwstanie leczy chorobę naszych czasów – smutek | Ortopraxis | Koń z Polski w darze dla Leona XIV. Papież wprawnie chwycił wodze i prowadził go wyraźnie zadowolony. Zobacz film! | Leon XIV: Ze Zmartwychwstania Chrystusa wypływa nadzieja, która pozwala zasmakować głębokiego i radosnego spokoju
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Otwarci na Chrystusa

ks. Leszek Smoliński

Otwarci na Chrystusa

W przestrzeni publicznej pojawia się określenie „społeczeństwo otwarte” w kontrze do społeczeństwa zamkniętego. A problem wydaje się być bardziej podstawowy, bo dotyczy konkretnych ludzi.

Pustynnieją niestety

Maria Sołowiej

Pustynnieją niestety

Bywają jeszcze cmentarze pełne zieleni, porośnięte bluszczem. Najczęściej jednak...

Spojrzeć inaczej

Andrzej Macura

Spojrzeć inaczej

Medal ma dwie strony. Różne sprawy... Czasem nawet więcej.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Internet

Pięć tysięcy osób bez internetu, bo lis przegryzł kabel światłowodowy

Zwierzę wpadło do studzienki telekomunikacyjnej.

KIjów w ciemnościach po rosyjskich atakach

Ukraina: 6 zabitych i 41 rannych po rosyjskich atakach

Zaatakowano regiony chersoński, doniecki i dniepropietrowski.

Sky News: walczą z Hamasem o "Nową Gazę"

Sky News: walczą z Hamasem o "Nową Gazę"

Ludzie oskarżają mnie o kolaborację. Jak ktokolwiek może tak o mnie mówić?

Czas na zmianę czasu

W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas na zimowy

Uwaga: na godzinę staną niektóre pociągi.

W drodze za Jezusem

Nowy raport o wolności religijnej w świecie

5,4 mld osób żyje w krajach, gdzie łamane jest prawo do wolności religijnej.

Afryka: gwałtowny nawrót malarii

Afryka: gwałtowny nawrót malarii

Groźba miliona dodatkowych zgonów w Afryce Subsaharyjskiej.

Elektrownia

Trzeba usunąć instytucje finansowe z systemu handlu emisjami

Nic nie wskazuje na to, żeby KE była skłonna wycofać się z założeń systemu ETS 2.

Nad Niemnem

Litwa zamyka (na krótko) granicę z Białorusią

To reakcja na wypuszczeniu w jej kierunku kolejnych balonów.

Angela Merkel rozmawia

Merkel miała naciskać na Ukraińców, by nie bronili parlamentu na Krymie

Rewelacje byłego litewskiego dowódcy w"Die Welt"

USA: Trump ogłosił zerwanie rozmów handlowych z Kanadą z powodu reklamy

USA: Trump ogłosił zerwanie rozmów handlowych z Kanadą z powodu reklamy

Reklama zawierała nagrania wypowiedzi byłego prezydenta USA Ronalda Reagana, w których krytykował cła.

Niedźwiedź

Japonia: Niedźwiedź znów zaatakował

Zabił jedną, a ciężko ranił trzy osoby.

Ekshumacje, by pochować na normalnych cmentarzach

Hamas i inne palestyńskie grupy zgodziły się na tymczasową administrację nad Strefą Gazy

To jeden z punktów planu pokojowego.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 26.10.2025
« » Październik 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
9°C Niedziela
rano
11°C Niedziela
dzień
11°C Niedziela
wieczór
8°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 