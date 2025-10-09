Pierwsza adhortacja Leona XIV - już jest darmowy audiobook!  

Pierwsza adhortacja apostolska Papieża Leona XIV – Dilexi te (Umiłowałem cię) ukazała się także w postaci dostępnego bezpłatnie audiobooka, przygotowanego przez Sekcję Polską Vatican News.
Papież Leon XIV podpisał swoją pierwszą adhortację apostolską 4 października. To dokument będący elementem nauczania Kościoła i stanowiący zachętę dla wiernych do pogłębiania wiary i zwrócenia uwagi na miłość do ubogich, znajdującą się w centrum Ewangelii. Jest to zarazem pierwszy takiej rangi dokument obecnego Papieża.
Po raz pierwszy w historii mediów watykańskich papieski dokument ukazał się także w całości w formie audiobooka w języku polskim. Dostęp do niego będzie można uzyskać poprzez stronę vaticannews.va/pl oraz na kanałach YouTube i Spotify Vatican News Polski.
„Cieszymy się z faktu, że możemy udostępnić papieski dokument takiej rangi w formie audiobooka szerokim rzeszom odbiorców” – mówi ks. Paweł Rytel-Andrianik, szef Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego – Vatican News.
„Tekst adhortacji oraz audiobook udostępnimy natychmiast do publikacji także około 150 partnerom medialnym Vatican News w Polsce, aby jak największa rzesza osób mogła w jak najbardziej wygodny sposób zapoznać się z nauczaniem Ojca Świętego Leona XIV” – dodaje ks. Rytel-Andrianik.
Audiobook adhortacji Dilexi te można odsłuchiwać w całości lub rozdziałami.
