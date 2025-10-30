info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Kanada: Rekordowa liczba podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie przyszłości Alberty
rss newsletter facebook twitter

Kanada: Rekordowa liczba podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie przyszłości Alberty

W Albercie takie między innymi klimaty  
Eddie Carle /Wikimedia / CC 3.0 W Albercie takie między innymi klimaty

Separatyzm szkodzi gospodarce.

Ponad 456 tys. osób podpisało się pod petycją o referendum w sprawie zgody na pozostanie Alberty jako prowincji w Kanadzie. Organizator petycji, b. wicepremier Alberty Thomas Lukaszuk powiedział PAP, że kampania ma wpływ na całą Kanadę, a liczba podpisów jest rekordowa.

"Przekroczyliśmy wymagany próg liczby podpisów o ok. 40 proc., petycję podpisało 25 proc. osób, które głosowały w ostatnich wyborach. A jednocześnie jest to nowa jakość w polityce, co doceniło wiele osób, mówiąc, że wreszcie mogą wyrazić swoją opinię: mówiliśmy o idei, nie o ideologii" - powiedział w środę Lukaszuk. Zwrócił też uwagę, że młodzi ludzie, którzy są pragmatyczni, nie chcą rozmawiać o ideologiach, ale chcą rozmawiać o rzeczach dla nich ważnych i forma dyskusji politycznej podczas kampanii ich zainteresowała.

Dodał, że temat pozostania Alberty w Kanadzie podzielił mieszkańców tej prowincji, gdzie aktywnie działają separatyści. "Tymczasem my słyszymy, że kampania Forever Canadian (na zawsze kanadyjska (Alberta)- PAP) pozwoliła stworzyć ruch, wspólnotę, to jakościowa zmiana. Wyraźnie też było widać duże zaangażowanie kobiet, które chcą wypowiedzieć się na temat dla nich ważny. Można nawet powiedzieć, że mamy ruch kobiet. 75 proc. z ok. 6 tys. osób zbierających podpisy to kobiety. Było wiele podpisów składanych przez młode kobiety w dniu ich 18 urodzin. Zaś najstarsza osoba, która podpisała petycję to 104-letnia Polka, która przyjechała do Kanady w wieku 12 lat, tak jak ja. Zaprosiła mnie na swoje 105 urodziny" - dodał Lukaszuk, który urodził się w Polsce.

Lukaszuk podkreślił przy tym, że petycja jest ważna dla całej Kanady. "Rozmawiałem o niej z premierem Markiem Carneyem, który oczywiście w kampanię się nie angażował, kontaktowało się też ze mną biuro premiera. Teraz mówią o tym wszystkie media. To była gra o dużą stawkę. Mieliśmy na organizację i przeprowadzenie kampanii 90 dni, więc użyliśmy narzędzi AI do wsparcia dla zbierających podpisy i udzielania informacji. Również to może być ważne dla całej Kanady" - dodał.

Przypomniał też konsekwencje separatystycznych ruchów m.in. w Quebec w latach 70-ych i podkreślił, że dla biznesu separatyzm jest dużym ryzykiem, a wiele dużych firm przeniosło wówczas swoje siedziby z frankofońskiej prowincji do Toronto. "My w Albercie już obserwujemy efekt separatystycznej narracji - wycofywanie się firm z inwestycji w prowincji" - dodał. Pytanie zgłoszone przez Lukaszuka we wniosku o zgodę na zbieranie podpisów pod petycją ws. referendum brzmiało "czy zgadzasz się, że Alberta powinna pozostać w Kanadzie". Obecnie, po weryfikacji podpisów przez Elections Alberta, która otrzymała 61 kartonów z podpisami we wtorek, premier prowincji Danielle Smith będzie mogła poddać temat pod wiążące dla rządu głosowanie parlamentu Alberty lub przeprowadzić referendum.

W Albercie nie można dwa razy organizować referendum w tej samej sprawie. Prowincja ma ok. 5 mln mieszkańców.

Lukaszuk składając w maju swój wniosek do Elections Alberta i następnie otrzymując w lipcu zgodę na zbieranie podpisów, ubiegł działania grupy Alberta Prosperity Project (APP), która chce odłączyć prowincję od Kanady i chce, by Alberta stała się suwerennym krajem. Wielu z działających w APP ma związki z amerykańskimi Republikanami, a przedstawiciele APP prowadzili w Waszyngtonie rozmowy na temat warunków dołączenia Alberty jako stanu do USA.

APP napisała w mediach społecznościowych, że analizuje konsekwencje kampanii i odpowie "publicznie, jeśli uzna to za właściwe".

Z Toronto Anna Lach

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 30.10.2025 09:15

TAGI| KAMPANIA, KANADA, PAP, PROTEST, REFERENDUM, WYBORY

PRZECZYTAJ TAKŻE
Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym | Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni | Polska i Rumunia rozmieszczają nowe systemy antydronowe Merops | "The Guardian": czystki w Rosji sięgają już nawet zwolenników Putina | WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Andrzej Macura

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Widzieć związek gdzie jest, nie tworzyć go, gdzie go nie ma.

Wojny duże i małe

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wojny duże i małe

Historia liturgii przeczy teorii, że zawsze tak było. Zresztą nie tylko liturgii. Zaś w trwających – nie tylko dziś – wojnach dużych i małych widzę trzy niebezpieczeństwa.

Chodzi o zdrową pobożność

Andrzej Macura

Chodzi o zdrową pobożność

Zamieszanie od lat było w tym względzie spore. Teraz może wszystko lepiej się poukłada.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

By jak najmniej mogło nam spaść na głowę

Szef MON: amerykańskie systemy antydronowe już w Polsce

Są rozmieszczane wzdłuż wschodniej flanki.

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent: decyzją premiera odwołano moje spotkania z szefami służb,

A to tam miały zapaść decyzje o nominacjach oficerskich.

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Szefowa resortu rolnictwa wyliczyła "czerwone linie".

Telewizory

Na razie będzie z czego produkować

Chiny potwierdziły zawieszenie na rok ograniczeń w eksporcie metali ziem rzadkich.

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

Otwiera to drogę do procesu Josepha Kony'ego, o ile zostanie on pojmany.

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

"Jesteśmy numerem jeden, Rosja jest na drugim miejscu, a Chiny na trzecim".

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Trafią tam zwierzęta m.in. z zoo oraz cyrków.

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Patriarcha jednoznacznie potępił napaść Rosji na Ukrainę.

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

Dotychczas spowodowała ona śmierć 42 osób.

Rubel

"The Guardian": czystki w Rosji sięgają już nawet zwolenników Putina

Według analityków jest to efektem walki pomiędzy poszczególnymi frakcjami o wpływy i pieniądze.

Dron

Polska i Rumunia rozmieszczają nowe systemy antydronowe Merops

Taką informację podała agencja AP.

kard. Dominik Dujka OP

Odszedł wielki przyjaciel naszej ojczyzny

Przewodniczący Episkopatu po śmierci kard. Duki.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
13°C Piątek
wieczór
9°C Sobota
noc
7°C Sobota
rano
10°C Sobota
dzień
wiecej »
 